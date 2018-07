Carmen Calvo, en 'Hora 25': "Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculinoabsoluto de la Constitución"

Escucha la entrevista completa a Carmen Calvo:

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, ha pasado por los micrófonos del programa 'Hora 25'. La vicepresidenta ha dejado claro que no entiende la polémica suscitada con la RAE respecto a la modificación del lenguaje de la Constitución y ha apuntado que el "masculino universal" de la Carta Magna no representa al femenino y que consultó a la RAE por deferencia a la institución.

Calvo también se ha referido a la exhumación de los restos de Francisco Franco, que según sus palabras se llevará a cabo "a lo largo del verano o al final del verano", dependiendo de variables como los permisos de obra necesarios para sacar los restos del Valle de los Caídos.

Sobre la exhumación de Franco

"Vamos a dar cumplimiento al informe de los expertos y que decía que no se puede tener los restos de Franco en un lugar donde hay tantas víctimas de los dos bandos".

"Los restos de Franco van a salir del Valle. La Iglesia no se opone a ello. Parece que la familia no se quiere hacer cargo de los restos (...) Si la familia hubiese aceptado al recepción de los restos habría sido todo más sencillo y más rápido, pero se hará".

Sobre los nombres de la amnistía fiscal

"Evitaremos estas situaciones modificando la ley tributaria, que es lo que nos disponemos a hacer como Gobierno. La mejor manera de cerrar este asunto inaceptable, como dejó claro el Constitucional, es evitar que esto ocurra. Modificaremos la ley tributaria en la que esto quede expresamente prohibido. El Gobierno no puede publicar esas listas, no lo puede hacer, hay una prohibición expresa y la Constitución dice que no se pueden vulnerar derechos de manera retroactiva. La mejor manera de que esto no ocurra es que la ley lo prohíba"

"Uno puede tener el interés político de que se conozca el listado y otra diferente es que se pueda hacer con la ley en la mano. Ha habido una sentencia que deja claro que es imposible la publicación de esos listados. No es posible hacerlo desde el Gobierno sin saltarnos la ley, el deseo político lo podemos compartir muchos".

"Si Rivera conoce quienes son los que están ahí, que lo diga. Nosotros no lo conocemos. Si Rivera los conoce, le invitamos que lo diga"

Sobre el administrador único de RTVE

"No solo nos preocupa el tipo de información parcial que se ha dado durante tiempo, sino también el espacio de competencia y competetitividad donde RTVE tiene que trabajar. Nos preocupa la situación de los trabajadores y el ente público. Habrá un administrador único que haga de puente hasta que, por fin, los dos partidos que lo bloqueaban parece que van a facilitar el concurso público"

"El nombre del administrador único se conocerá a final de semana"

"Sería conveniente que fuese alguien de la propia casa, que conozca la casa, que pueda tomar decisiones y que tenga normalidad (...) Ojalá el PP y Ciudadanos, en vez de haber bloqueado y beneficiado de una situación, hubiesen comprendido que solo pretendíamos respetar la ley. La imparcialidad y la calidad de RTVE también importa"

Sobre la polémica con la RAE

"Ha llegado el momento de que nuestra Constitución tenga un lenguaje respetuoso a ambos géneros. Solo tiene un lenguaje masculino y eso no se corresponde con una democracia desarrollada (...) Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculino, que además es absoluto en la Constitución"

"La consulta me pareció una deferencia obligada a la RAE"

"El masculino universal no engloba al femenino, hay que ir cambiando cosas. Hay una parte de esta polémica que se me escapa. He pedido por carta a la RAE que nos asesore. Si no hay asesoramiento de la RAE, evidentemente continuaré con el proceso"

"No afecta al contenido de la Constitución, eso se planteará cuando se planteé. Se trata de evaluar el lenguaje de la Constitución en términos democráticos. Luego cada cual hace lo que quiere con sus declaraciones. Todos los grupos lo entendieron y consideré que la RAE era suficientemente importante para respetarla y pedirle asesoramiento".