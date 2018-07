Programa limitado

Antes de que acabe el día nos gustaría contarles algunas cosas. Resumir el debate de hoy en el Congreso. Un debate de algunas palabras gruesas pero de pequeño tamaño porque es limitado el programa que puede desplegar el presidente Sánchez, por falta de tiempo para ser más ambicioso y por la delgadez de su grupo parlamentario para ser más atrevido. El catálogo de anuncios de hoy apenas deja novedades, cambios, algunos de mayor calado, otros de simple peso simbólico, que no supondrán ninguna transformación estructural del país. Los presupuestos son los márgenes y se los dibujó un partido conservador.

Nos gustaría contarles que, en este debate, la derecha ha desempolvado el uso partidista de las víctimas del terrorismo, saben también que algunas siempre estuvieron dispuestas a servir como ariete. ETA, la desaparecida, la derrotada, acabará siendo factor de desgaste en manos de quienes perdieron el poder y de quienes se estaban relamiendo porque lo veían ya servido en una bandeja. Unos y otros, PP y Ciudadanos, han desplegado hoy una virulencia un tanto impostada ante un Gobierno que ni siquiera ha tenido tiempo de acumular tanto agravio.

Y antes de que acabe este día nos gustaría contarles también que este país todavía tiene que coser algunas costuras. Para evitar que en pleno 2018 una de las primeras referencias del discurso del presidente ante el Congreso sea la de Franco. ¿Cuántos millennials, carne de futuro, estarán esperando a que pasemos de una vez esta página? ¿Por qué nos cuesta tanto desterrar de los memoriales a los verdugos y sacar de las cunetas a las victimas? Hoy los descendientes de Franco han escrito a la abadía del Valle de los Caídos. Dicen que ellos quieren que los restos del dictador sigan enterrados allí, será que tanta piedra, tanto mármol, tanta cruz le dan la sombra que él no proyectaba. Dicen además que si esos restos se exhuman, no se harán cargo de ellos. A ver si al final, la familia de Franco se va a parecer a la mayoría de los españoles, que no le queremos ver ni en pintura.

Nos hemos acercado a la orilla también esta noche a ver si nos da un poco la brisa, que las noches de verano también son noches de radio.