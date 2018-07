José Villén tiene 74 años y su pensión no le permitía gastar los 12.000 euros que costaba un tratamiento para su boca. Entró en una clínica de Idental en Alicante y el presupuesto era insuperable. Pagó 1.500 euros y empezó su calvario. El ahorro de 10.500 euros se basaba en una mentira, porque le explicaron que la rebaja se debía a que el 85% del tratamiento lo cubría el Estado. Dos años y medio después, le quedan pocos dientes y los que tiene están limados: "Me hicieron una chapuza total. Apenas puedo comer, ni puedo reír. Estoy desesperado".

La sanidad pública no cubre la salud dental y eso obliga a miles de personas con pocos recursos económicos a buscar soluciones a muy bajo coste. AFECADE calcula que unas 200.000 personas pasaron por las clínicas de IDENTAL y unas 100.000 podrían haberse quedado con tratamientos inacabados. Desde AFECADE, la Plataforma de Afectados de Cadenas Dentales no se explican cómo esa publicidad engañosa no hizo saltar las alarmas en Sanidad. Ángela de Miguel es la abogada de esta plataforma y estudia exigir responsabilidad patrimonial al Estado: "Nos basamos en la falta de vigilancia y control en un tema tan importante y serio como es la salud. Desde hace años, el número de quejas hacía sospechar que estaban pasando cosas extrañas y había que haber ido a controlar y a vigilar".

Ángela de Miguel explica una de las prácticas que denuncian sus defendidos: "El personal se pasaba el material de un lado a otro a otro sin esterilizar". Este modelo de funcionamiento basado en unas subvenciones inexistestes y con tratamientos en los que intervenían hasta más de veinte profesionales sin experiencia ha dejado a los consumidores indefensos y expuestos al riesgo de ser víctimas de una estafa o, en el peor de los casos, de negligencia médica.