"Lo que más me costó de Masterchef fue aprender a controlar mis emociones"

La cocina es un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y mucho empeño. Ser chef no es nada fácil, y aún menos que se te reconozca por ello.

Y si hay un concurso que hace buenos cocineros y chef ese es Masterchef. En esta sexta edición ha ganado Marta Verona una joven de 23 años del Escorial, estudiante de Nutrición y dietética y amante de la repostería. Desde muy pequeña supo que le gustaba la cocina y unos cuantos años después Masterchef6 le ha cambiado la vida.

Ella reivindica que hay que acostumbrar el paladar a los alimentos naturales, es verdad que hay que reducir el consumo de azucares, reducir el consumo de grasas saturadas, pero entonces es mi cruzada con la repostería y nutrición. "Lo que quiero hacer es hacer dulces que sean más saludables."

Marta nos confesaba: “claramente lo que más me ha costado gestionar en Masterchef ha sido controlar mis nervios, mis emociones; estamos totalmente aislados, tenemos poco contacto con la familia; no tenemos teléfonos, no tenemos internet… Esto Masterchef lo hace para que tengamos una inmersión total en la cocina, solo piensas en cocinar, es sorprendente porque al principio se hace muy complicado, se hace cuenta arriba, echas de menos…estas muy nervioso. Yo tengo al final 23 años y yo quería hablar con mis padres: mama, papa dadme un consejo que todavía lo necesito”.