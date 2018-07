Keylor se ha ganado el derecho a pelear por la portería del Real Madrid

La llegada de Courtois al Real Madrid cada vez parece más cerca de ser una realidad y seguramente una de las personas a las que más afecta esta operación es Keylor Navas, hasta el momento el portero titular del Real Madrid y sobre quien Yago de Vega ha opinado en El Larguero.

“Para mí el más honesto de toda esta situación de los últimos años está siendo Keylor Navas. Keylor Navas tiene claro y asume que está en el Real Madrid. Está demostrando un grandísimo nivel, un compromiso y una personalidad brutal y le ha dicho siempre al club, venga quien venga, sea quien sea, ‘yo quiero estar aquí para pelear y quiero que venga un tío que sea mejor que yo y me quite de la portería’. Me parece menos profesional que venga otro y diga ‘uy, no quiero a este, que me va a hacer la competencia’, gánatelo, sé mejor que él”, ha opinado el director de El Larguero.

Además, ha añadido: “Tampoco me parece bien que el club le quite esa oportunidad de ese sueño que está viviendo Keylor Navas, que se ha ganado a pulso y que ha demostrado año tras año que puede estar aquí y que puede competir a altísimo nivel, ganando muchísimos títulos y dando seguridad, y que no le dejen competir mano a mano con otro jugador que puede venir a darle competencia y a hacerle incluso mejor…”.

“Creo que en esta situación el más honesto siempre ha sido Keylor Navas, que sabe dónde está, que quiere aprovechar donde está y que siempre ha querido luchar con profesionalidad, de igual a igual y de tú a tú con quien le pongan al lado. En el que caso de que Courtois sea mejor tendría que demostrarlo, algo que Keylor Navas ya ha hecho”, ha asegurado.