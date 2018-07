Jordi Villacampa: "Marc ha vivido algo que le va a quedar para toda la vida"

Jordi Villacampa fue jugador del Joventut desde 1980 a 1997. Tiene 54 años y desde 1999 hasta el año pasado dirigió el club de Badalona. El año pasado, el exjugador se lanzó a bordo de una experiencia que como él mismo ha reconocido, "recordará para toda la vida". Durante 15 días se embarcó en el buque 'Golfo Azzurro' de la ONG Open Arms, la misma proactiva con la que Marc Gasol se lanzó a la mar y dejó imágenes tan impactantes como las últimas vistas desde el día de ayer.

Precisamente sobre el jugador de los Grizzilies ha hecho referencia en primera instancia Jordi: "Me quedo un poco decepcionado. Me sabe muy mal porque Marc, no tiene ninguna necesidad de ir allí, estaría mejor en su casa. Somos un país que criticamos todos y al final lo habrá hecho porque ha querido hacerlo, no por 'paripé', que es lo que estoy leyendo en algunos comentarios".

El de Reus ha hecho referencia a la importancia que tiene una realidad que está presente muy cerca: "Tendría que haber bancos gubernamentales salvando vidas, no ONGs. No estamos traficando ni dándole de comer a traficantes".

Jordi sabe lo que puede estar sintiendo ahora mismo el pequeño de los Gasol y habla sobre lo que ha podido ser su experiencia: "Me sabe mal porque Marc ha visto cadáveres. Es gratificante cuando salvas, pero a él, que tiene dos hijos, se le va a quedar para toda la vida".

El deporte es un megáfono para la sociedad. Sus profesionales son un espejo de valores, muchos de ellos imitables y a imitar, pero Jordi pide que "hay que ser un poco empático, nos podría haber pasado a nosotros. No soy político, pero la UE tiene que arreglar esto, no se puede dejar a la gente morir en el mar. Es un tema de humanidad".

En cuanto a la ONG Open Arms: "Intentan concienciar desde el principio. Muchas veces no queda más remedio que huir, pero hay algunos que se piensan que Europa es el paraíso y no lo es. Falta educación y Open Arms ayuda", explicó el expresidente del Joventut.

Para concluir, Jordi Villacampa nos contó lo que fue su experiencia personal: "La vida la valoro de otra manera, tuve una transformación increíble. Ya estoy preparado para volver a ir cuando pueda, pero porque yo quiero, me sale de dentro y pienso que tengo que hacerlo".

Y concluyó con un mensaje sobre aquellos a los que ayudan a conseguir que salgan del mar y lleguen sanos a tierra: "Los que dicen que vienen a quitarnos el trabajo... Cogen los puestos que no queremos, no tienen cualificación y no hablan nuestro idioma... Si hay que competir contra eso, yo compito. Vienen a hacer el trabajo que no queremos hacer nosotros".