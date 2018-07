Se agranda la brecha en el independentismo

La brecha en el independentismo se agranda. La Crida ha sido el detonante decisivo de un desencuentro que viene de lejos. La Crida es el intento de Puigdemont de hacer una opa sobre el soberanismo creando un movimiento bajo su liderazgo para fagocitar el PDeCAT y debilitar a Esquerra. La vieja Convergencia, el nacionalismo conservador, no quiere perder la hegemonía en beneficio de la izquierda. La transversalidad del independentismo es incompatible con la obsesión de Puigdemont de controlarlo por entero. Y la crisis ha estallado en el parlamento, cuando el PDeCAT se ha opuesto a sustituir al expresidente como diputado. “No hay diputados de primera y de segunda”, ha dicho Esquerra. “La confianza se ha roto”, ha afirmado el republicano Sergi Sabrià. La adaptación del soberanismo al escenario después de la batalla es lenta y costosa. Y el culto al liderazgo de Puigdemont lo contamina todo.

El presidente Sánchez ha lanzado la semilla: la cuestión catalana solo se resolverá votando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esta, ahora, no es la cuestión. Las respuestas las deben dar el diálogo y la negociación. Poner un voto al final del camino es una señal necesaria para que el independentismo olvide la unilateralidad y acepte el envite. Necesaria, pero no suficiente, mientras a ambos lados sigan teniendo reconocimiento los partidarios del todo o nada.

Zapatero se mete en casa ajena y apoya a Sáenz de Santamaría, incomodando a la candidata y provocando la indignación de Aznar. Pero Zapatero expresa en público lo que mucha gente de izquierdas dice en privado: nunca me hubiese imaginado desear el éxito de la antigua vice, pero el despliegue ultra derechista y reaccionario de Casado genera pánico.

No se puede pasar de puntillas sobre el ya famoso archivo del comisario Villarejo. Las sombras sobre la credibilidad de este policía no eximen de la obligación de transparencia: saber qué hay de cierto y qué hay de falso en sus revelaciones. Los silencios y los intentos de tapar informaciones, no protegen a la Corona, simplemente elevan las sospechas sobre chantajes e impunidades. Y cuando la indignación crece los escenarios se hacen imprevisibles.