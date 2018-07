"Miraba si los niños estaban respirando cuando emergían"

Fernando Raigal es un buzo español especializado en construcción que tras contactar con un Navy Seal decidió coger un avión a Tailandia para ofrecerse como voluntario en las tareas de rescate en la cueva.

Una semana después del rescate de los niños en la cueva de Tailandia, hoy hablaban por primera vez en rueda de prensa. En ella, los niños confesaban que "no volver a casa" era unos de sus mayores miedos durante el encierro. Tras la rueda de prensa, los psicólogos piden espacio para que los niños se recuperen junto a sus familiares.

Ya pasados unos días tras el rescate, para Fernando Raigal lo más importante fue “la coordinación con la que nos movilizamos. Allí estábamos gente de tantas especialidades, de diferentes nacionalidades y todos nos coordinamos para que el resultado fuera exitosos. También la gran hermandad que tejí con los Navy Seal”.

El buzo español nos contaba cómo se vio involucrado en el rescate a través de uno de los Navy Seal, que había tenido contacto con el español antes y le pidió que fuera debido a la falta de buzos en la zona. Antes de que el Navy Seal le mandara un e-mail, Riagal asegura que “no me lo pensé, antes de que me lo pidieran quería ir, pero no sabía a quién tenía que llamar”.

Uno de los momentos más complicados fue cuando uno de los comapeñeros de Fernando Raigal, que se encargaba de la cámara 2 de la cueva, tuvo que salir respirando con la boca pegada al techo de la cueva. "Cuando por fin salían las camillas a la superficie, el buzo español no podía dejar de mirar a los niños para verificar que respiraban", nos narraba Fernando Raigal.