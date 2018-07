Carlos Boyero sobre ‘Mamma Mía! Una y otra vez’: “Se puede ver y oír”

"Es agradable, se puede ver y oír, pasas dos horas entretenido". Es la opinión de Carlos Boyero sobre uno de los estrenos más esperados de este verano: Mamma Mía! Una y otra vez, la secuela de la exitosa película musical estrenada en 2008 con las canciones de ABBA.

Boyero, que ha reconocido que "el cine musical no es una de mis pasiones", ha afirmado: "Todo está calculado, incluso la aparición final de la reina del cine, la gran Meryl Streep". La película, dirigida por el británico Ol Parker, cuenta con un reparto de lujo en el que, además de Streep, figuran otros actores muy conocidos como Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth o Cher, "que debe ser la persona más operada del mundo", según el periodista.

Después de un año de su estreno, este viernes también llega a las salas españolas Un final feliz, la última película del reconocido y personal director austriaco Michael Haneke. "El título es sarcasmo puro porque si conoces el cine de Haneke sabes que te puedes esperar de todo menos finales felices", ha comentado Carlos Boyero.

El periodista, que reconoce que la cinta "es puro Haneke", no cree, sin embargo, que sea el mejor trabajo de un director que siempre le inquieta mucho. Boyero también ha criticado a la popular actriz francesa Isabelle Huppert, una de las protagonistas: "Nunca la he visto hacer comedia y sospecho que no tendría ni puta gracia. Me parece una gran actriz, pero deduzco que me cae fatal".