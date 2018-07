Elena Rivera: "Dejo 'Cuéntame' para ser honesta"

Esta tarde abrimos en La Ventana de Verano una nueva sección en la que los milenials son los que preguntan. Nuestra primera invitada ha sido Elena Rivera el día en el que se ha conocido que deja la serie 'Cuéntame' en la que ha dado vida a Karina, un personaje entrañable que al igual que Carlitos, interpretado por Ricardo Gómez, ha crecido con su público en la longeva serie televisiva.

"Creo que tocaba dejar Cuéntame. Cuando Ricardo me comentó su decisión pensé que para ser honesta con Karina y con la serie y con sus seguidores hay que ponerle un punto final", explica la actriz. "Llevo 13 años interpretando este papel y con el descubrí que quería ser actriz, quise darle el final que se merece", añade.

Elena no sólo tiene una carrera en el mundo de la interpretación, la música siempre ha estado presente en su vida desde que de niña participó en "Menudas Estellas". Ya de adulta, dio voz a Miley Cirus en 'Tu cara me suena' y, explica, es una experiencia que le encantaría repetir.

La actriz, que es muy activa en las redes sociales, donde sube vídeos cantando y fotos de sus rodajes, entre otras cosas, admite que "con las redes hay que tener cuidado, fue mi compañero Jon Kortajarena que me animó a que me lo abriese, hasta hace poco no tenía". "Además intento mostrarme tal y como soy", explica.

Además de actriz y cantante, Elena Rivera, ha estado compaginando su vida artística estos años con la carrera de Magisterio Infantil, reconoce que cuando realizó sus prácticas "fue feliz con los niños" y se dio cuenta de que llegado el momento sería un trabajo que le haría feliz.

"Nunca he sufrido acoso como mujer en mi trabajo como actriz, nunca he experimentado algo así, pero soy partidaria de reivindicarlo y denunciarlo, no hay que callarse", ha comentado la actriz. "Cuando surgió el tema de 'La Manada' en lo primero que pensé, literalmente, fue en las escenas que grabé como Karina cuando fue violada y el juez no la creía. Hay que seguir e irse mentalizando", ha concluido.