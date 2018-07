Odriozola, como un niño en Disney

Este miércoles Álvaro Odriozola ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. En el acto, ha asegurado que se siente “como un niño que va a Disney”.

Yago de Vega ha dicho en El Larguero que le gusta la actitud con la que ha llegado a Chamartín: “Ese toque de chaval que está viviendo un momento histórico en su carrera, llegar tan joven a un equipo tan grande como es el Real Madrid con esa inocencia con la que ha vivido todo…”.

Además, ha añadido: “Evidentemente esto no significa que no quiera a la Real Sociedad. Es el club de sus amores, con el que se ha hecho futbolista y gracias a la Real Sociedad ha llegado ahora al Real Madrid, que le da oportunidad a lo mejor de alcanzar unas cotas que no puede alcanzar con la Real Sociedad”.

“Que haga una cosa o se vaya a un club no significa que deje de querer a otro, que muchas veces malinterpretamos estas cosas. Yo creo que hoy a Odriozola se le veía como a un niño con zapatos nuevos, parecía un niño cumpliendo un sueño”, ha concluido el director de El Larguero.