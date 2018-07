Julen Guerrero: "La Federación quiere dejar claro que las cosas van a cambiar"

El Sanedrín de El Larguero analiza la presentación de Luis Enrique como nuevo seleccionador, habla de sus primeras palabras y del futuro del combinado español en los próximos años.

Sobre sus primeras palabras

Javier Herráez: "Me ha gustado lo que ha hablado de fútbol. El toque no se va a perder ni mucho menos. Lo que no veo es lo de no hablar con los futbolistas. A veces la cortesía no está reñida con la disciplina. Tampoco me ha gustado que no dijera quién será su portero

Rafa Alkorta: "Vamos a ver una selección más profunda. Cuando viene un jugador nuevo los jugadores se ponen las pilas.

Santi Cañizares: "Yo creo que es un entrenador inteligente. Va a iuntentar tener una selección competitiva, con espíritu y carisma. El estilo de juego dependerá de los jugadores que tenga. Igual que hace unos años había grandes jugadores con la pelota, si en los próximos años mandan jugadores como Aspas, Saúl o Koke, habrá que jugar a otro tipo de cosas. Luis Enrique es un entrenador pasional y va a trasladar esa personalidad a la selección"

Julen Guerrero: "Está claro que la Federación ha cambiado y que tiene otra forma de trabajar. La Federación quiere dejar claro que las cosas van a cambiar. A Luis Enrique es un reto que le gusta, es un competidor nato. En el Barça se tuvo que adaptar a un estilo que llevaba mucho tiempo pero al que había que dar otro rumbo. Creo que es un cambio necesario en la Selección y en la Federación. Lo que la Selección va a ser seguro es competir".

Sobre los posibles conflictos

Javier Herráez: "Hace dos años a Ramos le gustaba Caparrós y Lopetegui no le hizo gracia, pero Villar no le consultó. Se habla mucho de que los futbolistas hablan mucho pero siempre ha mandado el seleccionador. No creo que sea para tanto lo que se dice de Ramos."

Rafa Alkorta: "El seleccionador ha dicho claramente que como no va a tener respeto por los jugadores. yo creo que se le está dando importancia a algo que no la tiene. Luis no tiene probvlemas con nadie y menos con los jugadores, el pone sus pautas como todo seleccionador. Todo esto se consensua con los capitanes, con todos ellos, pero el seleccionador tiene la última palabra y hay que respetarla."

Santi Cañizares: "Luis Enrique está organizando el futuro según su metodología, como tiene que hacer el entrenador. Nunca a nosotros nos han preguntado quien queremos que sea el seleccionador. A mi cuando el presidente del Valencia en su época me preguntó si me parecía bien un tema deportivo, le dije que no iba a asumir una responsabilidad que no era mía. Sergio Ramos siempre va a dar su compromiso por la selección española. El que manda es el seleccionador, y es él el que va a elegir al mejor equipo posible para la próxima competición"

Julen Guerrero: "Poco a poco cada uno cogerá su rol, se le está dando más bombo del que tiene en todo esto. Tampoco sé por qué se saca tanto el nombre de Ramos. Todo va muy normal, no veo ninguna sorpresa".

Evolución o renovación

Javier Herráez: "Espero que sea un evolución. Veremos quién se cae de las próximas listas y quién será intocable. Espero novedades y alguna importante para la primera lista".

Rafa Alkorta: "La gente joven con energía y predisposición tendrán su oportunidad y su relevancia. Han pasado años y es el momento de que llegue una evolución".

Santi Cañizares: "La primera lista o va a ser sintomática, muchos de los que han ido al Mundial estarán empezando y es probable que aproveche para ver a mucha gente. No hay intocables. Hay una situación fantástica para un seleccionador que puede hacer lo que quiera. Todos se van a tener que ganar desde cero el estar en la selección".

Julen Guerrero: "Los primeros partidos son Inglaterra y Croacia, no sé si va a tener mucho tiempo para pruebas. El reto para empezar es fuerte, yo sí creo que la primera lista va a cambiar cosas y que se va a ver por donde quiere ir".