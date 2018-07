Trucos tecnologicos: bajar el brillo del móvil o descargar nuestras fotos con wifi

Cacharradas de verano promete un verano cargado de gadgets de todos los tipos, como móviles, altavoces y relojes inteligentes u otros "cacharros" tecnológicos. Se asomaban hoy a la ventana Jimena Marcos, copresentadora del podcast Cacharradas en Pódium y Érika García de Xataka móvil.

Érika García nos ha dado algún consejo sobre cómo ahorrar batería y datos este verano. No tener el brillo al máximo o descargar nuestras imágenes y videos de WhatsApp antes de enviarlas o reproducirlas nos quitaran muchos quebraderos de cabeza. Además nos ha recomendado tres videojuegos que no necesitan conexión a internet como Monument Valley o Ghost and goblins.

El profesor de cine Andoni Garrido nos ha explicado de una forma divertida el por qué se inventaron los captchas y para finalizar la presentación un "cacharro" que seguro es muy útil. Esta semana hemos propuesto la carcasa "Sunny" que abastece de energía la batería de nuestros móviles a partir de la energía solar.