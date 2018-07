BuenaVida aniquila a los dos grandes males del verano: engordar y divorciarse

Este verano BuenaVida en la Ser empieza fuertecito buscando las claves para tener un verano en paz. Las estadísticas dicen que uno de cada 4 españoles engordará 5 kilos de media durante las vacaciones y que uno de cada 3 las terminará divorciado. Y nosotros nos preguntamos... ¿Se puede estar de vacaciones y no engordar? Ángela Quintas, autora del libro "Adelgaza para siempre" cree que el reto es no coger peso en vacaciones. Para eso, "hay que estar atentos y si te excedes en una comida compensarlo en la siguiente. Debemos huir de los peligros como los helados o el tinto de verano" .

A veces el verano deja consecuencias: cerca del 30% de los más de 100.000 divorcios que tienen lugar en España, cada año, ocurren tras el verano. Y como solución a tanta ruptura se plantean los matrimonios de prueba. La idea ya se ha intentado llevar a la práctica, pero sin éxito, en países como México o Alemania. En 2007 la Unión Social Cristiana propuso un período de prueba de siete años, tras los cuales los cónyuges reevaluarían la unión; a menos que la extendieran en el tiempo, la misma se disolvería automáticamente.

Para Jara Pérez, psicóloga y millennial, "todos los matrimonios son de prueba para una generación porque el divorcio ya no supone un estigma, el divorcio siempre está ahí como una posibilidad. Y lo que está claro es que las nuevas generaciones admiten distintos tipos de vínculos y cada pareja es un mundo y establece sus límites" . Y si las cosas no van bien ahora se puede contratar a alguien que te gestione el divorcio con un asesoramiento psicológico, legal, económico e incluso logístico . Carlos Pérez es fundador de "Celextina", empresa que promete un divorcio del siglo XXI. "Divorciarse si se piensa en la fórmula tradicional es vivir un sufrimiento pero una ruptura no tiene que ser un mal trago, solo es un cambio en la pareja.

Los cuentos del abuelito Valentín

Pero ante tanta ruptura a veces encontramos esa pareja que es para siempre, que dura toda la vida. Ellos son Valentín y Concha; el acaba de publicar su primer libro de cuentos para niños. La editorial 'Lo Que No Existe' ha publicado 'Los cuentos del abuelito Valentín' que nacen a partir de que inventara cuentos para su nieta . A su lado su mujer Concha y juntos ya han celebrado sus 50 años juntos.