Aquí manda Luis Enrique

Este jueves Luis Enrique Martínez fue presentado como nuevo seleccionador español en un acto espectacular y en el que el nuevo entrenador de España ha dejado las cosas bien claras de cara a la manera de actuar que tendrá como máximo responsable del equipo.

"No hay ningún problema, sé que jugadores tienen más peso pero es evidente que hay un cambio en la Federación. Pero es un cambio que no excluye a los jugadores, es más los incluye. Respetamos el comportamiento de los anteriores seleccionadores y a mí me gusta consensuar, consensuaré con los capitanes, con Sergio Ramos, con el que sea... pero considero que también hay que respetar otra manera de hacer y de respetar", afirmaba el asturiano en rueda de prensa.

Algo que para Yago de Vega tenía una lectura muy evidente. "Hasta ahora se estaba trabajando de una manera y ahora es sí, se consultará a los capitanes, pero las decisiones las voy a tomar yo".

A esto, Antón Meana, quiso apoyar la opinión del directo del programa con información de lo acontecido en el pasado Mundial. "Yo añadiría que a Luis Rubiales no le gustó mucho el funcionamiento interno que vio en Krasnodar", en referencia clara al peso que tenían los jugadores más importantes del vestuario en diferentes situaciones dentro de la concentración.