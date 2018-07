"Cuando empiezan las vacaciones el único objetivo es sobrevivir"

Ha pasado un mes desde que los colegios cerraran por vacaciones. Para muchos padres, el fin del calendario escolar es el principio de un complejo puzzle en el que casi siempre el descanso personal es inversamente proporcional al disfrute de los hijos. Laura Baena fundó el Club de Malasmadres en 2014. Su objetivo es reivindicar otra forma de entender la maternidad reconociendo sin culpa que no todo en la crianza es idílico.

"Yo renuncié a mi carrera profesional y tuve que sufrir las consecuencias de las faltas de conciliación en este país". Baena explica que, a diferencia de lo que pudiera parecer, la igualdad no es un derecho consolidado. Cuando llega la maternidad, se destapan los roles tradicionales: la empresa te pone la M de madre y te aleja de la M de mujer. Su caso personal y el de miles de mujeres fue lo que la llevó a crear esta asociación.

Todo empezó un domingo por la tarde con un tweet en el que Baena preguntaba ¿cuál es tu mérito cómo Malamadre?, porque no se creía que fuera la única a la que le estaban ocurriendo cosas como mandar a sus hijas al colegio disfrazadas el día equivocado. Ahora acumulan más de 500.000 seguidores en redes sociales y son el altavoz de una generación. El requisito para unirse al club, dice su fundadora, es compartir un 'tip' con una anécdota cada día: "te hace sentir menos sola, menos bicho raro y desmitifica este modelo social que arrastramos de la generación anterior".

A día de hoy, llevan ya tres años luchando por la conciliación y concienciando a través de campañas sociales. La próxima será la carrera de obstáculos 'Yo no renuncio', que tendrá lugar 7 de octubre: "es una carrera simbólica, la carrera de obstáculos de la vida, cada obstáculo tiene un símbolo" uno de ellos es la culpa, que lo tiene al 100% con ella "esa culpa constante por no estar con tus hijos o por no dedicar tiempo a tu trabajo".