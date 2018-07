Estela Martín: “Modificar la norma implica aceptar la injusticia”

"Ayer recibí una carta del ministerio en el que estiman el recurso que presenté y me garantizan que me van a repetir las pruebas de la oposición". Son las palabras de Estela Martín, la psicóloga excluida de las pruebas de acceso al Ejército por un tatuaje, que se ha asomado este viernes a 'La Ventana'.

"La nueva norma indica que la propia militar puede elegir llevar falda o pantalón, por lo que llevando pantalón, al no ser visible, no habría problema", ha explicado Martín, satisfecha y orgullosa por la decisión del Ministerio de Defensa: "Modificar la norma implica aceptar la injusticia".

Sin embargo, la norma que prohíbe los tatuajes (visibles) en el Ejército seguirá vigente, algo que no comprende esta madrileña de 30 años: "Mi tatuaje es una flor de loto, que simboliza la lucha por lo que crees y por lo que quieres. En momentos de debilidad, la miro y me da fuerzas para continuar".

Además de a Estela, Defensa también repetirá las pruebas a otra mujer en la misma situación. "Me quedé en la primera fase. Superé todas las pruebas físicas, pero, en la última, cuando me vieron el tatuaje, no me dejaron seguir", ha contado Martín, que, por su edad, no podría haberse presentado a la oposición el año que viene.