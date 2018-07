Menos camisetas y más discos: la historia de los Ramones

Igual si supieses quiénes eran los Ramones no te ponías más esa camiseta tan mona que tienes en el armario. Igual, si descubres que eran drogadictos, inadaptados, violentos y salvajes, te gusta más.

Una de las páginas de 'One Two Three Four Ramones' / Dib Buks

La banda más punk de entre los punks tiene una historia tan dura como fascinante. Un viaje musical al lado oscuro comandado por unos tipos que de no haber sido artistas hubieran acabado en la cárcel o en el psiquiátrico. Los Ramones fueron los padres del punk estadounidense y los que menos éxito tuvieron, al menos en su propia casa. Su historia se mantiene en el alambre, siempre al límite, siempre cerca del desastre, del fin. Su música, sin el éxito comercial que tuvieron los Sex Pistols, es el retrato de un mundo de marginados cabreados con la vida. Son canciones tan breves y poderosas como poco pretenciosas. Composiciones que cuarenta años después del inicio de su aventura todavía mantienen la rabia y la urgencia que las hicieron infecciosas entre los desterrados del sueño americano.

El viaje de aquellos personajes condenados a morir antes de tiempo ha tomado forma de novela gráfica. Su historia intensa y salvaje ha sido condensada en 90 páginas tan sucias y brutales como su propia carrera. One Two Three Four Ramones (Ed. DibBuks) es un certero y breve retrato de la aventura de ese grupo sin éxito que vendió más camisetas que discos. Centrado alrededor de la vida de Dee Dee, el más salvaje de los cuatro, el relato comienza en la Alemania ocupada tras la Segunda Guerra Mundial y nos lleva hasta el último concierto del grupo recorriendo con acierto y capacidad de síntesis la historia de la banda.

La top model Alessandra Ambrosio con una camiseta de los Ramones / GETTY IMAGES

Lo que esconden las páginas de este pequeño libro es el relato salvaje y sin mesura de un grupo que es un rara avis en la historia musical. Hay violencia, drogas, sexo, polémicas. Todos los ingredientes necesarios para crear una leyenda musical. Pero también hay fracaso, errores y dolor, todo lo necesario para cimentar el legado de una banda de inadaptados cuyo logo se ha estampado en millones de camisetas de todos los colores que se venden en todas las tiendas de moda del mundo. Lo que un día fue el símbolo de los que se identificaban con aquellos desperdicios de la sociedad hoy luce en bodies para bebés y en princesitas del Zara que ignoran ya no sólo su música sino lo que esos cuatro salvajes significaron.

El relato, creado por Bruno Cadène y Xavier Bétaucourt e ilustrado por Èric Cartier, supone un viaje necesario por la historia de la banda, una aventura cruda que invita a descubrir quiénes eran los Ramones. No es ni mucho menos la primera historia de los Ramones, tanto Dee Dee como Marky y Johnny escribieron con anterioridad sus vivencias, pero One Two Three Four Ramones tiene el formato, la extensión y la síntesis perfecta para descubrir quiénes eran esos macarras que acabaron reducidos a camisetas de moda.