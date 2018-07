Omar Fraile: "Todavía no me lo creo"

Omar Fraile ha estado en los micrófonos de El Larguero repasando su victoria en la decimocuarta etapa del Tour de Francia con final en Mende. El corredor vasco le da una victoria a España en el Tour 728 días después de que lo consiguiese Izaguirre en el Tour 2016.

El ciclista de Astaná, ha afirmado que "se siente emocionado" y que todavía no se cree lo que acaba de conseguir. "Es especial, el Tour es la carrera más grande, es emocionante para todos los que vivimos esto", ha dicho.

El vasco también nos ha contado que tiene "250 conversaciones sin abrir en el Watshapp" pero que "no las puedo contestar a todos". "Todavía no he hablado con mi familia, me apetece hablar con ellos, que son los que se lo merecen".

Lo primero que ha hecho el ciclista al llegar a meta ha sido pedir un teléfono para llamar a su casa, desde donde su familia ha visto la gesta. "Mi novia y mi madre estaban llorando", ha asegurado el corredor, que ha añadido que "llevamos muchos años luchando y trabajando y al final ha llegado la victoria".

"Estoy súper contento y no puedo pedir más, en mi primer tour he conseguido mi primera victoria", ha dicho Fraile, que también ha confirmado que tenía "la etapa marcada en el calendario". "En este Tour no van a llegar muchas fugas, y hoy era uno de los días en los que podía llegar. Ha salido todo perfecto, no puedo pedir más", ha añadido.

Omar también ha hablado sobre lo difícil que les resulta hoy a los corredores españoles ganar en la ronda gala. "Siempre es difícil ganar en el Tour, hay pocos equipos en España y eso hace que haya menos corredores".

Sobre la última fase del Tour

Fraile también ha hablado sobre qué le deparará ahora la carrera, y ha afirmado que de aquí al final del Tour, tocará "ayudar a Jakob (Fuglsang) para meterle en el top 5". Además, ha afirmado que en lo personal le gustaría ganar una etapa en la vuelta "para completar", el triplete, puesto que ya tiene una etapa en el Giro de Italia conseguida en 2017.

Sobre quién se vestirá de amarillo en París, Fraile cree que "el Sky no tiene muchos rivales", aunque también piensa que "en la contrarreloj del próximo sábado veremos quién es el ganador". A pesar de ello, el corredor del Astaná ha afirmado que "seguramente sea un Sky el que veamos de amarillo en Francia".

Noticias relacionadas Omar Fraile firma la primera victoria española en el Tour con un ataque final demoledor