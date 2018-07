Emilio Vega: "Semedo está en plena forma, ha jugador partidos en la cárcel"

Este viernes la Sociedad Deportiva Huesca presentó a Rubén Semedo como nuevo futbolista del conjunto oscense. Un jugador que tan solo una semana antes había salido de la cárcel.

Para conocer más detalles de esta polémica operación, pasó por El Larguero Emilio Vega, director deportivo del cuadro azulgrana. "Semedo llega cedido pero sin opción de compra. El Huesca se hace cargo de parte de la ficha del jugador. Tuvimos claro desde el principio que Semedo podía ser una buena opción".

El director deportivo no piensa que el jugador pueda tener problemas de adaptación. "El Huesca y la ciudad es diferente. Históricamente hemos acogido a jugadores que en otros sitios habría costado más".

En las próximas semanas se podría determinar la condena de Rubén Semedo, algo que al Huesca le podría forzar a tomar una decisión en el futuro. "No somos jueces. No quiero hablar de hipótesis, pero somos un club serio. ¿Si existe una cláusula liberatoria para el Huesca si Semedo es condenado? No lo puedo desvelar, pero hay un régimen interno".

También ha querido dejar claro que no tomarán medidas especiales con el futbolista portugués. "No sé va a hacer ningún tipo de seguimiento de la vida extra-deportiva de Semedo. No vamos a poner a nadie detrás de ningún jugador".

Por último desveló que el jugador se ha mantenido en forma en prisión. "Semedo está muy fuerte físicamente, sin agujetas, incluso ha jugado algún partido en la cárcel".