Amantes que no se olvidan

Nos metimos en la cama comiéndonos a besos. La ropa tirada por el camino desde la puerta de entrada hasta el borde mismo de la cama. Tus pantalones, mi vestido, la ropa interior de uno y otro. Me abracé a tu cuello y dejé que me sostuvieras a pulso para que me apuntalaras, con el deseo explotándome a borbotones, con las ganas diseminándose por la habitación. Quisiste que lo que pudiera pasar, me sucediera antes a mí. Tomándotelo con calma, recreándote primero en mi espalda, después en mi cuello, por último entre mis piernas. Sentía tu lengua pasando y repasando cada uno de mis huecos, sintiendo la yema de tus dedos deslizándose por la piel. Hiciste y deshiciste todos y cada uno de mis nudos bebiéndome entera. Me abriste las piernas, separaste con los dedos y quisiste hacer. Lamiéndome y chupándome hasta que me corriera.

Todos y cada uno de mis amantes forman parte de mi vida desde el instante en el que nos cruzamos en una cama. Sea donde sea donde nos juntamos, con los testigos que esa noche pudiera haber, desde que me ofrezco, incorporo a mi recuerdo el sabor de esa otra carne-

Los latigazos del orgasmo corroboraron tu empeño. Gracias, mi amor, por hacerlo tan bien.

Ahora me toca a mí. Déjame que sea yo la que se alimente de ti. Yo también te quiero comer. Quiero recrearme lamiendo desde el borde hasta la punta mientras con los dedos acaricio el reguerito de saliva que deja mi lengua en tu piel. Me he empeñado en suscribir todas y cada una de tus teorías sobre mí, corroborando lo que sospechabas, suscribiendo lo que imaginabas.

Quiero para siempre jamás mi nombre, mi tacto y mi olor en tu memoria, aunque no volvamos a cruzarnos ninguna otra vez. Venero las relaciones con fecha de caducidad y defiendo los polvos con nombre y apellidos. Rubrica con tu bendita existencia que una noche pudiéramos cruzarnos, para que así quiera recordarte el resto de mis días.

Fue bonito mientras duró. Pero más aún que nos empeñáramos en no olvidarlo.