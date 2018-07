Bruno Hortelano: "Me veo bajando de 20 segundos en el 200"

Este domingo Bruno Hortelano ha vuelto a sentirse atleta competitivo por primera vez en dos años. Desde aquel accidente en septiembre de 2016 que a punto estuvo de costarle su prometedora carrera, el español no había vuelto a competir al nivel que lo viene haciendo en las últimas semanas y que ha demostrado hoy en Madrid, batiendo el récord de España en 200 metros lisos.

Tras una jornada emocionante e intensa, Hortelano pasó por El Larguero para hacer balance. "Es de los días más felices de mi carrera. Me vienen dos a la cabeza: el día que fui campeón de Europa y hoy. No sé en que orden los pondría. Han sido dos años muy difíciles. En Tenerife, cuando volví a competir, me quite un peso de encima y hoy me he quitado otro peso gigante de encima. Me siento mejor que en el verano de 2016, estoy madurando como deportista".

De cara al campeonato de Europa que se disputa en apenas dos semanas, Hortelano se mostró con confianza."No sé si soy favorito para el campeonato de Europa pero tengo intención de defender mi título de campeón. Para ganarme van a tener que correr mucho".

Tampoco rehusó hablar de la proeza de bajar de los 20 segundos. "Yo creo que sí, se puede conseguir. Sería una historia muy bonita lograrlo en una pista tan especial como Berlín. No hay ninguna garantía pero yo sigo soñando en grande"

Preguntado por los motivos por los que compite con un guante, Bruno Hortelano no pudo evitar emocionarse al explicarse. "Lo de llevar un guante es un símbolo para recordar todo este proceso tan difícil durante estos dos años. Miro el guante sé que es mi debilidad, porque es mi lesión, pero a la vez es mi fuerza, porque es lo que me ha reforzado la cabeza...".

Por último también dejó clara su intención de regresar a la prueba de 100 metros en un futuro no muy lejano. "Por supuesto que me veo volviendo al 100. Ahora mismo sólo pienso a corto plazo en Berlín, pero el año que viene sí me veo volviendo al 100, aunque me siento especialista en el 200"