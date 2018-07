Valverde: "Vamos a intentar que algún Movistar gane el tour, ahora mismo no firmo el podio"

Alejandro Valverde ha aprovechado la jornada de descanso para pasar por los micrófonos de El Larguero y analizar como se le está dando el Tour de Francia tanto a él personalmente, como a su equipo, el Movistar Team.

El murciano, que corre su undécimo tour, ha hecho referencia al calor que está haciendo en la ronda gala, y ha señalado que está siendo el Tour con más calor de todos los que he corrido".

Ya dentro de la carrera, Valverde ha asegurado que está contento con su rendimiento, y que ya dijo "a lo que había venido aquí, que era a ganar el Tour con Nairo (Quintana) o con Mikel (Landa)". "Yo estaba como tercer jefe de filas para lanzar ataques desde lejos y estar ahí", ha añadido.

Sobre el Sky, que está manejando el Tour a su antojo, el ciclista español ha dicho que "está claro que Sky está fortísimo" y que espera que en Pirineos cambie la cosa, ya que "en general la tercera semana se nos da bien".

El murciano también ha reconocido que están más lejos de lo que esperaban en la general. En estos momentos el mejor clasificado del conjunto español es Mikel Landa, que va sexto en la general, a más de tres minutos, yendo Nairo octavo a más de cuatro. "Está claro que las cosas no están saliendo como esperábamos", ha dicho Alejandro, añadiendo que "no pensábamos estar en una posición tan retrasada".

Sobre los motivos que les sitúan tan lejos del primer puesto, el ciclista, ganador de seis medallas mundiales, ha explicado que "Nairo tuvo ya el primer problema del pinchazo del primer día" y que "Mikel sufrió una caída", aunque también ha afirmado que es posible que "ellos no han tenido las sensaciones que esperaban", aunque "se van encontrando mejor".

No firma el pódium

El campeón de la Vuelta a España 2009 ha negado que tenga alguna etapa marcada en el calendario, asegurando que "no he venido a ganar etapas". sobre sus posibilidades de victoria en los próximos días, afirma que al no estar tan lejos en la general (11º) se mete en la fuga "pero los Sky no me dejan irme demasiado".

El corredor no ha querido dar pistas sobre la táctica del Movistar, aunque ha asegurado que van a "echar el resto", y que se va "a intentar todo". "Eso te puede valer para ganar el Tour, estar como estamos o peor" ha dicho el español, que aún así se muestra ambicioso, y aunque reconoce que está "dificilísimo" ganar la ronda gala dice que "vamos a intentar hacerlo". "Ahora mismo no firmo el pódium" ha dicho.

Valverde ha insistido en esto, ya que considera que "hay etapas para esto", y ha puesto como ejemplo el Giro de Italia, que se decidió en las últimas jornadas.

Sobre los pitos a Froome y la afición

Alejandro también se ha pronunciado sobre los pitos que han recibido los integrantes del equipo Sky y en especial Chris Froome, afirmando que "los pitos no dan gusto, me molestan como rival, imagínate si estuviera en su piel. Al final, el ciclista se tiene que dedicar a dar pedales y a estar centrado en la carrera. Me da pena y a la vez rabia escuchar pitos e insultos".

Sobre los problemas en la ascensión a Alpe d´Huez, el ciclista ha sido crítico y ha dicho que "se deberían tomar medidas", añadiendo que no sabe "si hay que vallarlo" pero que "el aficionado tiene que ser consciente de lo que pasa", y aunque ha reconocido que "escuchar aplausos es alentador" ha puesto el ejemplo de lo que le pasó al italiano Vincenzo Nibali que " se enganchó y para casa".

Sobre la etapa del miércoles

Valverde, que en principio estará en la Vuelta, ha concluido hablando de la etapa del próximo miércoles, en la que el Tour ha propuesto la novedad de que los corredores salgan como si de una parrilla de Fórmula 1 se tratase y en distintos grupos según la general.

"Se que van a salir un grupo de los primeros de la general delante, pero realmente no lo sé", ha dicho el murciano, al que le falta información de la etapa. "Si se sale como en Fórmula 1 me gustaría se Mercedes o Ferrari" ha dicho en tono humorístico el corredor que ha afirmado que imagina que "no habrá mucho espacio entre grupos" y que tampoco habrá "nada de neutralizada".

