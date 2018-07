Barral: "La japonesa es una liga muy competitiva, hay que estar en forma"

David Barral es desde este julio jugador del Tokushima Vortis de la Segunda División de Japón. Forma parte del amplio número de jugadores españoles que están emigrando a tierras asiáticas a jugar al fútbol. El delantero nos cuenta sus primeras impresiones en El Larguero: “Estoy contento de venir a este país, de cambiar un poco de cultura y vivir una nueva experiencia”.

Los jugadores más representativos del país son Torres e Iniesta, algo que queda patente, como cuenta Barral: “Todos los medios se están centrando en Iniesta y Torres porque son un símbolo para el fútbol. Ahora mismo acaparan todas las televisiones y los periódicos”.

Sin embargo, el delantero desmiente la teoría de la retirada dorada: “Aquí se viene a competir, los jugadores japoneses corren mucho, tienen calidad, lógicamente es diferente a la liga española, pero es una liga competitiva y tienes que estar en forma para poder competir contra ellos”.

Una liga con un idioma muy diferente, pero en la que no hay problema para comunicarse: “El míster habla en español y luego tenemos traductores, los futbolistas uno y los entrenadores otro, está todo completamente adaptado a los extranjeros”.

De lo que no quiere hablar tanto Barral es de su salida del Cádiz, sobre la que dice: “Yo tenía pensado quedarme unos cuantos años en el Cádiz y acabar lo más dignamente mi carrera deportiva allí (…) Tenía la renovación automática si jugaba 25 partidos y jugué 25, pero en el último partido me faltaron 25 minutos por jugar, entonces no lo completé y por eso no se me renovó el contrato automáticamente. Yo les deseó los mejor y prefiero centrarme en lo que viene”.