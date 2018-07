Miguel Ángel Galán: "Si se demuestra la denuncia, Rubiales no puede seguir ni un minuto más en la presidencia"

Miguel Ángel Galán ha estado en El Larguero hablando de las polémicas surgidas en torno al presidente de la RFEF Luis Rubiales, que está siendo investigado por supuestamente pagar una obra en su casa con dinero de la Federación.

Galán ha afirmado que "Hay muchas personas que han sido testigos. No sé por qué la arquitecta se ha puesto en contacto conmigo". "Al conocer estos delitos tengo que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Yo precavidamente grabo la conversación sin que ella lo sepa. Aporto las grabaciones en los juzgados y hay que dar importancia a la denuncia".

Sobre la legitimidad de la denuncia, ha afirmado que "cuando una persona denunciante no tiene legitimidad archiva la denuncia. Si no haya nada no se persigue. Hay una factura y hay pruebas que le inculpan".

El presidente de Cenafe ha asegurado que hay una denuncia aceptada a trámite donde asegura que Rubiales agredió a la arquitecta", y que desde entonces Yasmina (la arquitecta) le tiene pánico al presidente". Sobre esta denuncia, ha añadido que "varias personas de la AFE que ofrecieron un dinero para que quitara la denuncia".

No es la primera querella

Galán ya había puesto querellas contra la Federación anteriormente, concretamente contra Villar. Sobre esto, se ha defendido diciendo que "si no pusiera querellas contra Villar no habría acabado la corrupción en el fútbol español. Villar al final fue inculpado. Creo que he hecho algo en este país para destapar la corrupción de la Federación".

"El entorno de Villar me intentó comprar y no cedí", ha asegurado el directivo, que dice que sus motivos se basan en intentar "ayudar a una mujer". "Si son verdad estos hechos Rubiales tiene que dimitir", ha afirmado tajantemente.

Sobre su relación con Rubiales

Sobre su relación con el presidente de la Federación, Galán ha dicho que "mantenemos una enemistad desde hace tiempo, y Rubiales me puso un detective privado con fondos de la AFE tras lo de Villar". "Nunca ha querido reunirse conmigo, no quiere dialogar con sus adversarios políticos" ha añadido.

Miguel Ángel también ha dicho que tienen preparadas más denuncias contra Rubiales. "El CSD ha emitido un informa diciendo que Rubiales está cumpliendo una ilegalidad cuando impide a los entrenadores no formados en la Federación tener el título", ha dicho.

Galán ha concluido diciendo que está seguro que "Rubiales va a contraatacar". "Con Villar presentó tres querellas y tuve amenazas de muerte". "Todo lo que no ha conseguido Villar no lo va a conseguir Rubiales", ha afirmado.

