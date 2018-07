Joel González: "Nosotros nos jugamos el sueldo cada año"

En El Larguero ha habido un hueco para los deportes minoritarios. Joel González, oro olímpico en Taekwondo, Marina Alabau, oro olímpico en vela y Javier Hernanz, diploma olímpico en piragua

Marina Alabau: "Hay muchas diferencia ya no solo en las becas ADO, sino también el presupuesto de las Federaciones y los patrocinadores privados. Este ciclo olímpico estoy con un 60% menos de lo que tuve en el anterior".

Joel González: "El problema es que te exigen estar en el top para poder vivir de estas y hay gente joven con mucha ilusión que tiene que dejarlo. En cuanto bajas de una medalla mundial estás fuera. Nosotros nos jugamos el sueldo cada año. "No disfrutas cuando estás pendiente de tu futuro, que es lo que te estás jugando".

Javier Hernanz: "Yo ahora mismo 450 euros al mes de beca siendo diploma olímpico. El CSD vive de los cuatro o cinco cracks que tienen el talento necesario para ganar. Los deportistas que acaban quedando cuartos o quintos no interesan. Yo sigo porque tengo la posibilidad de ganar dinero fuera del deporte, pero si tuviera que vivir con este dinero, pasa lo que pasa ahora en el piragüismo, que lo deja mucha gente". "El dinero no se reparte bien porque en el CSD tienen una pauta de comportamiento que no respetan. En función del resultado te dan la beca".