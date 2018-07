Así ven los directores de los principales diarios españoles los dos grandes cambios políticos de este fin de semana

"Habrá que ver cuánto del discurso de Pablo Casado ha sido para ganarse a los militantes"

"Se abren muchas incógnitas" dice Mónica Cebeiro, directora adjunta de 'El País', como "saber si Casado va a mantener este discurso. Las elecciones en España se ganan en el centro. Ahora tendremos que ver qué es lo que es retórica, qué parte del discurso ha sido para ganarse a los militantes". A lo que hay que añadir, "qué pasa con el caso Máster".

"El cambio en PDeCAT puede condicionar la gobernalibidad de Pedro Sánchez"

El director de El Mundo, Francisco Rosell, considera que la victoria de Pablo Casado "ha sido una moción contra el marianismo dentro del PP". Este fin de semana, además, Carles Puigdemont se ha hecho con el control casi total del PDeCAT, algo que según Rosell suma otro factor añadido "controla el grupo parlamentario con votos muy decisivos para la gobernación de Pedro Sánchez".

"El PSOE ha tenido este fin de semana una buena y una mala noticia"

"El PSOE prefería a Casado que a Soraya" asegura el director de La Vanguardia, Màrius Carol, para quién es evidente que "lo ocurrido en en Cataluña genera nuevos inconvenientes para el gobierno". El objetivo de Puigdemont, opina Carol, es "subsumir su partido que pierde identidad".

"La victoria de Puigdemont es una mala noticia para Sánchez"

El director de Eldiario.es, Ignacio Escolar, considera que "el tema catalán es donde más posibilidades tiene Pedro Sánchez de descarrilar, lo que va a pasar en Cataluña es una mala noticia para el gobierno". Este nuevo giro hubiese imposibilitado la moción de censura, aprecia Escolar.

"El marianismo se ha acabado"

"Rajoy comete errores grandes desde la moción de censura que esperaba ganar", asegura Francisco Marhuenda, director de La Razón, para quién este fin de semana se ha producido "una enmienda a la totalidad del marianismo. El marianismo se ha acabado". Y esta es una "malísima noticia para Ciudadanos".

"Lo que está sucediendo en PDEcAt es un inventario para proceder a su liquidación definitiva"

Enric Hernández, director de El Periódico, opina que tras lo vivido ayer en el Congreso del PDEcAT se va hacia un "movimiento destinado a diluir las ideologías, las siglas y marcas del partido, para intentar enterrar lo que quedara de autonomismo". Un Congreso también "de vendetta, porque fue Marta Pascal la que forzó la máquina para que Convergencia se sumara a la moción de censura".

"La victoria de Casado no es una vuelta al aznarismo"

Bieito Rubido, director de ABC, afirma que "no se puede mantener un gobierno con un grupo parlamentario de 84 escaños y no cabe duda de que la situación se vuelve más complicada y compleja con el giro del fin de semana en Cataluña". Una complicación que no será mayor, opina, en el caso de la oposición del PP. Los populares, subraya, "deben rearmarse ideológicamente. Esto no es uan vuelta al aznarismo como dicen algunos, este es un análisis muy simplón.

"El hecho de que Feijóo decidiese no presentarse ha significado este giro del PP"

Para Xosé Luis Vilela, director de La Voz de Galicia, "dos años en política es mucho tiempo, pero creo que dentro de dos años Feijóo seguirá siendo una figura de muchísimo arraigo y poder dentro el PP".

“Cataluña vuelve a la radicalización”

Jesús Maraña, director de Infolibre, cree que las posibilidades de solución del conflicto en Cataluña se alejan después de que Puigdemont se haya hecho con el control del PdCAT y el PP haya quedado en control de Casado que pondrá a Cataluña como una de sus prioridades en la competencia que se abre con Ciudadanos. “Lo que sucede alrededor de Puigdemont refuerza a su vez las políticas que puede imponer Casado respecto a Cataluña”.

“Casado me recuerda mucho al Aznar de comienzos de los años 90”

Pedro J. Ramírez, director de El Español, cree que la moción de censura generó un efecto dominó que ha afectado a todo el mapa político que ha llevado a la renovación del PP a través de unas primarias. “Creo que los militantes y compromisarios le han dicho a Rajoy lo que pensaban de él a través del voto secreto”, ha apuntado Ramírez. “Casado me recuerda mucho al Aznar de comienzos de los años 90. Está mejor preparado que él y con más experiencia. Creo que su primer conflicto lo tendrá con Ciudadanos por el espacio ideológico. Con su llegada desaparece el estigma que le impedía a Cs pactar con el PP”, ha añadido.

“Todo apunta que Arenas ha cumplido su ciclo político”

Jose Antonio Carrizosa, director de publicaciones del grupo Joly en Andalucía, ha analizado la situación en la que queda el PP en Andalucía. “El partido en Andalucía llega con la sensación de haberse quedado colgado de la brocha tras el apoyo a Santamaría. Fue decisivo y ahora el PP andaluz tiene que reformular el discurso en un momento decisivo. Díaz está guardando la posibilidad de adelantar elecciones y asistiremos a un PP sin Arenas que deja muchas incógnitas porque todo apunta que Arenas ha cumplido su ciclo político en este congreso”.