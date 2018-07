Totó la Manposina nació en la costa caribe de Colombia pero se siente parte de todo el país, embajadora de la cultura latinoamericana, artista y cantante, es una de las principales figuras de la música y del folklore colombianos y hoy recibe en Cartagena (Murcia) el premio la mar de músicas 2018.

En su etapa de estudiante en París, donde vivía sin papeles, se ganaba la vida cantando "no hay estación de metro de París en la que yo no cantase" durante su vida en Francia recorrió el país cantando en numerosos pueblos y ciudades con su banda, a pesar de que la música colombiana no era muy conocida allí.

Para Totó existe una diferencia clara entre la cantante y la cantadora "las cantadoras son las personas que viven en el campo, las que interpretan el sentimiento de vivir de un campesino" todas esas historias de la vida rural han sido cantadas por mujeres. Mujeres que combinan los dones del cante y del trabajo cotidiano. La diferencia entre cantante y cantadora es, según Totó, que la primera "está pensando en ser famosa y se aprende las letras sin sentido de pertenencia".

La única vez que se interrumpió una ceremonia de los Nobel con música folclórica fue con la música de Totó la Momposina el día de la entrega del premio a García Márquez, al que define como un bailarín de cumbia "medio bueno".