''En el País Vasco aún quedan muchas conversaciones pendientes''

En diciembre de 2016 se juntaron en Irún Eduardo Madina y Fermín Muguruza. El socialista se desplazó hasta el barrio de Mosku, donde reside Fermín, para entrevistar al histórico líder del grupo KORTATU. Y ahí estuvo presente la mirada del dibujante Alfonso Zapico. Durante varias horas, hubo café y conversación. Mientras, Zapico retrataba el encuentro en su Moleskine. Aquellos bocetos fueron la génesis de 'Los puentes de Moscú': el cómic del que hablamos hoy en La Ventana, y que presenta el relato, en blanco y negro, de varias generaciones de vascos.



''Esto surge de una propuesta de la revista JOT DOWN'', cuenta Madina, ''le pido una entrevista a Muguruza por ser un músico con mucha relevancia en la historia del País Vasco.'' El socialista añade: ''Los grupos musicales que Muguruza había liderado habían jugado un gran papel en mi generación. Grupos como Negu Gorriak o Kortatu jugaron un papel cultural muy importante.''

Eduardo Madina habla sobre las diferencias de ambos: ''Aunque compartimos una misma geografía durante mucho tiempo, vivimos en dos Euskadis distintas. Había una enorme trinchera que partía por la mitad a la sociedad vasca, y Muguruza estaba a un lado y yo en el otro.''



Alfonso Zapico nos cuenta: ''Yo soy asturiano, para mí esto ha sido una experiencia de descubrimiento. Descubrí la conexión entre Muguruza y Madina, entre dos personas que se esforzaron por encontrar sus puntos en común. Eso me hizo pensar que lo que hay en el País Vasco son muchas conversaciones pendientes, y merecía la pena expresarlo en un libro.''



Ambos coinciden en que ahora todo pesa menos, incluso las palabras. Aún así, las críticas siguen presentes. Respecto a esto, Alfonso declara: ''No se puede tocar un tema así sin asumir que van a caer críticas.'' Algo que reafirma su amigo Eduardo Madina: ''Siempre habrá críticas positivas y negativas. No es posible hacer algo tan controvertido como el encuentro de alguien como Muguruza y yo sin que aparezcan críticas.''