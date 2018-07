Isabel Llano (Gijón, 1976) estudió Ingeniería Informática y luego aprobó las oposiciones para convertirse en profesora de instituto, pero en paralelo había ido construyendo un alter ego que, con el tiempo, la ha convertido en "la bloguera más leída del mundo hispanohablante" y, por extensión, en una influencer profesional que inspira, sobre todo, a mujeres españolas de 25 a 45 años.

Con casi medio millón de seguidores en YouTube o Facebook, 280.000 en Instagram y más de 100.000 en Twitter, Isasaweis se ha convertido en una suerte de oráculo al que preguntarle casi cualquier cosa. Y su sabiduría procede de muchas fuentes, también de su madre: "En cocina aprendo muchísimo de ella, pero no le da ningún valor a lo que hace. Tiene una mano especial con la cocina y se le da muy bien la limpieza. ¡Es una crack y sabe muchas cosas de madre!".

La gastronomía es, junto a los trucos de belleza, uno de los secretos de su éxito. De hecho cuenta que muchos de los cocineros a los que ha conocido —Alberto Chicote, Nacho Manzano, Marcos Morán o Juan Pozuelo— han acabado siendo sus amigos y, además, ya ha publicado cuatro libros de temática gastronómica. El último, ¡No te compliques con la cena! (Oberon, 2018), incluye uno de sus grandes hits.

"El calabapizza es una receta que me inventé y que es una tontería, realmente", explica. "No hay más que poner en un bol un par de calabacines cortados a trocitos, unas cucharadas de tomate frito, abundante orégano, una latita de atún y un puñadito de queso. Tapas, lo metes 15-20 minutos en el microondas y ya está. ¡Sabe a pizza, de verdad! Está riquísimo y te huele toda la casa a pizza. Es sano, disgestivo, calentín, sienta de maravilla... ¿Y en cuánto crees que se hace eso? En lo que te das una ducha o te pones el pijama ya tienes la cena".

También es una ferviente defensora de las legumbres, aunque sea en forma de hamburguesa, y propone un truco para contrarrestar las flatulencias: "A todas las legumbres les hecho comino, que les da un sabor buenísimo y además ayuda mucho en las digestiones. Pero si no te gustase, puedes hacerte una infusión con comino en grano, anís estrellado, hinojo, tomillo y canela".

A Isasaweis le gusta aportar soluciones culinarias, pero tiene asumido que todo lo que haga va a despertar opiniones de favorables y también críticas, así que evita cualquier tipo de dogmatismo: "Me gusta cuidar la salud de mis hijos, pero no soy estricta hasta la locura y además tengo temporadas en las que cambio de opinión. Un día les puedo hacer un bizcocho casero triturando dátiles para no añadir azúcar y, a los cuatro meses, les comprarles una bolsa de gominolas".