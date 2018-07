Carolina Marín: "No me veo favorita para ganar el Mundial"

Carolina Marín ha pasado por los micrófonos de El Larguero para hablar de sus sensaciones de cara al nuevo Mundial y repasar algunos de los grandes momentos de su carrera deportiva.

La andaluza afirma que "no me veo favorita para ganar" la cita mundialista, aunque sí se ve "en lcon opciones de medalla" ya que sino "no iría". Para la campeona olímpica, la favorita es la jugadora que actualmente ocupa la primera posición del ránking, Tai Tzu Ying. No ir con el cartel de favorita le quita presión a la española, que va al campeonato con "las expectativas de sacar lo mejor de mí y volver a tener buenas sensaciones".

También ha recordado el Europeo que ganó en su casa, Huelva, diciendo que "ganar el Europeo en casa fue algo muy bonito, son emociones que no puedo explicar, un recuerdo que voy a tener toda mi vida".

Sobre el reconocimiento que tiene en España

Sobre el reconocimiento que un deporte minoritario como el bádminton está teniendo en España, Carolina afirma que dicho reconocimiento "ha aumentado muchísimo y hoy en día el bádminton está puesto en España y esa es una de las cosas de las que más orgullosa me siento".

También ha dicho que "el fútbol es mucho más reconocido aquí que en Asia, pero que allí "es al revés". "Hay que ir poco a poco, hemos conseguido demostrar que aquí hay un deporte más que se llama bádminton", ha añadido.

Sobre su motivación, Marín afirma que la encuentra en "seguir mejorando como jugadora y en el día a día". Además, nos ha contado que ha trabajado mucho a niuvel mental y que viene "con buenas sensaciones de los entrenamientos". "El mejor resultado es verme con buenas sensaciones y ver a la mejor Carolina. La medalla llegará al final", ha asegurado.

La andaluza tmabi´én ha hablado de su futuro y de cuánto alargará su carrera deportiva. "En el momento en el que yo ya no disfrute de lo que estoy haciendo habrá un punto de inflexión en mi carrera deportiva. Me siento afortunada de vivir de mi deporte, algo impensable hace mucho tiempo", ha dicho, añadiendo que cree que lo más importante es "que me respeten las lesiones. Lo demás ya irá viniendo".

