Ferrer se sincera: "Noto que este trayecto de mi vida está llegando a su fin"

David Ferrer ha estado en los micrófonos de El Larguero. El alicantino se encuentra en un momento complicado dentro de su exitosa carrera deportiva, y este año solo ha conseguido encadenar nueve victorias. El de Jávea repasa estos difíciles momentos y habla de su futuro a corto plazo en el mundo del tenis.

El tenista español reconoce que desde la Copa Davis y el nacimiento de su hijo, "me está costando", lo cual es una realidad que "acepta". "No me gusta verme el 60 del mundo", reconoce David, que añade que le han respetado las lesiones y que siempre se ha visto arriba en el mundo tenístico.

"Me siento bien por como he llevado las cosas, ojalá con treinta años hubiera tenido esta madurez mental", ha dicho el alicantino. "Antes, cuando perdía, lo llevaba peor. Yo he llegado a ganar en Buenos Aires y Acapulco, y hacer 2R en Indian Wells, y era un drama nacional", ha dicho, diciendo también que "Mi mujer ha llegado a venir a Acapulco, ser finalista ante Nadal y estar un día sin hablarla porque estaba enfadado por perder".

A pesar del momento que está viviendo, afirma que "nunca me ha dado pereza entrenar", y cuando no lo hace es porque quiere obligarse "a descansar".

Sobre la retirada

Ferrer ha sido cuestionado si su carrera está llegando a su fin. "Sin duda" ha reconocido el alicantino, que dice que "una parte mía se está yendo, ahora juego sin expectativas. Noto que este trayecto de mi vida está llegando a su fin".

"El año que viene jugaré algunos torneos de invitación, los que más me gusten, y veré donde y cuando me retiro". "Voy a querer vivir este US Open como si fuese mi último Grand Slam", ha dicho el tenista de Jávea.

El tenista, campeón de tres Copas Davis, afirma además que "Tengo los tendones de aquiles que me levanto y prácticamente no puedo bajar escaleras, y eso me preocupa. Está siendo un calvario"

Me gustaría retirarme en casa, en el Godó o en Madrid", ha dicho Ferrer, que afirma que su vida está yendo mucho más a Jávea, y "a estar con la familia".

El tenista, de 36 años y con una carrera tenística inmaculada, afronta ahora su gira americana, y jugará en Toronto y en Cincinnati antes de afrontar el Us Open y pararse a analizar cual va a ser su futuro.





