De la Fuente: "Tengo una gran ilusión"

Luis de la Fuente y Julen Guerrero han sido nombrados recientemente como seleccionadores de la sub 21 y la sub 16 respectivamente. Ambos técnicos han pasado por los micrófonos de El Larguero para analizar dichos nombramientos y contar que esperan de cara al futuro.

De la Fuente

De la Fuente nos ha contado que "he vivido el día con mucha tranquilidad, simplemente he estado expectante con que vayan transcurriendo los días. Tengo una gran ilusión. Hay que ir con calma y tranquilidad. No me imaginaba esto. La estructura la teníamos consolidada, yo estaba haciendo un trabajo en el que me sentía muy feliz. Todos los acontecimientos que se produjeron han sido una sorpresa"

El riojano ha reconocido que "Rubiales y Molina me ofrecieron el puesto" y sobre el estilo de juego ha afirmado que "voy a tratar de sacar lo mejor de ellos. Hemos trabajado más de tres años juntos, voy a intentar sacar su mejor rendimiento. Después de cada entrenamiento les felicitaba, "no os olvidéis de algo que esto se puede mejorar"". "Yo sé cual es mi papel y sé que todos vamos a trabajar por el bien de la selección absoluta y la RFEF", ha concluido Luis.

Julen Guerrero

El técnico vasco, que se encargará de la sub 16, ha dicho que "para mí es un reto apasionante. he recorrido el fútbol formación de muchas maneras. La mayoría de las veces, el que no sigue es por demérito de ellos que por lo que tu puedas hacer. Tu les das una oportunidad para progresar que hay que aprovechar.

