Nacho García nos trae un nuevo peligro del verano: los bichos

Nacho García tiene otra razón más para odiar el verano: los bichos. En primer lugar, los mosquitos: "yo no he visto una cosa a la que le guste más estar cerca del oído cuando duermes... parece que todos trabajan en Gaes, no fastidies". También, las moscas: "no puede haber un insecto menos constructivo" o las avispas, "no puede ser que haya encierros en San Fermín y tengan menos peligro que las picaduras de avispa, punto".

Pero no todo son insectos voladores. En esta lista no podían faltar las arañas: "las que tienen el cuerpo pequeño y las patas enormes, ¿son grandes o pequeñas?...Es que no es lo mismo, si la araña es pequeña le das con la mano y adiós, pero si es de las grandes le das con la mano y lo mismo choca esos cinco".

¿Todavía no te ha convencido para ser un 'hater' del verano?