Andrea Levy: ''Soy partidaria de no hacer trincheras ideológicas''

Nuestra segunda invitada en la sección ''Entrevistas Millenial'' ha sido Andrea Levy Soler, la joven política catalana que ejerce como Vicesecretaria de Estudios y Programas y que ahora es miembro del comité ejecutivo del recién nombrado presidente del PP, Pablo Casado. Su nombre suena fuerte para ostentar cargos de gran importancia en el partido, aunque ella dice que se pone a la disposición de lo que el partido necesite. Reconoce estar satisfecha con la elección de Casado: ''Yo apoyaba a Pablo Casado, no sólo por la amistad que nos une, sino también por convicción y por creer que representaba ese proyecto de renovación. Una renovación no sólo de nombres propios, sino de ideas.''



Inquieta, culta y con mucho sentido del humor, la popular nos ha hablado de su pasión por la música, dejando claro que a la hora de hablar de música, deja de lado las etiquetas: ''Cuando uno escucha un grupo musical, lo debe hacer únicamente por el gusto artístico y estético.'' Andrea añade: ''Yo soy partidaria de no hacer trincheras ideológicas nunca, porque si no nos quedaríamos agazapados en nuestro pequeño terreno y nos perderíamos un terreno que puede ofrecernos cosas que nos gusten.''



La política catalana se ha pronunciado también sobre feminismo: ''Yo me siento cómoda con la etiqueta de feminista. Ojalá pronto veamos a una mujer ser candidata al gobierno de la nación.'' Sin embargo, ha querido dejar claro su posición: ''En ese debate, no podemos confundir el proyecto con la persona. Soraya Sáenz no ha perdido por ser mujer. Un proyecto político lo fundamentan las ideas.''



Además, Levy ha declarado que la política debe tener la capacidad de atraer a los ciudadanos: ''Los partidos políticos deben tener un aperturismo en su forma de atraer a gente que venga a participar, y eso se debe trasladar no sólo en formas de comunicación, sino proyectos que empaticen y respondan a los anhelos y sentimientos de los ciudadanos.''

Seguir leyendo