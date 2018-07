Antonio Mohamed: "Si entramos en Europa te doy todo el contrato que tengo este año"

El Real Club Celta de Vigo afronta una nueva etapa con Antonio Mohamed 'el turco'. El técnico argentino llega tras varios años haciendo un buen trabajo al frente del Monterrey mexicano.

Para conocer mejor a este entrenador que inicia su primera aventura europea, pasó por El Larguero. "Me apodan 'El Turco' porque tengo orígenes libaneses y en Argentina a cualquiera con descendencia árabe le llaman 'El Turco', como a cualquier español le llaman 'gallego'".

El argentino desveló lo que le llevó a terminar aceptando la oferta del cuadro vigués. "Al Celta al principio le dije 'no' porque quería descansar. Creía que ellos querían conocerme pero sabían quién era yo y eso me sedujo al máximo y me enamoraron".

De cara a las aspiraciones del club, Mohamed quiso ser cauto a la vez que bromeó. "Antes de firmar, hablé con Simeone. Me dijo que no lo dudase, que el Celta es un equipo buenísimo para entrar en Europa. Si entramos en Europa te doy todo el contrato que tengo este año".

También cerró las puertas a las posibles salidas de Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto. "Hablé con Aspas, él nos va a mostrar el camino, es el lider deportivo de este proyecto. Se quiere quedar. ¿Maxi Gómez? Por ahora se queda. ¿Pione Sisto? Se queda".

Su hijo, con 9 años, falleció en 2006 tras un accidente, motivo por el cual siempre lleva un rosario en el banquillo. "Voy a seguir llevando el rosario en el banquillo, mi hijo me acompaña siempre".