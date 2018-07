López Pinedo: "Este grupo merecía un éxito así"

La selección española de waterpolo ha pasado a la final del Campeonato de Europa celebrado en la piscina de Picornell, Barcelona. Será la primera final de un europeo desde 1991 y antes la temible Serbia, los chicos de David Martín intentarán hacerse con el oro.

El catalán ha dicho que "contra Italia da igual que partido sea, es un partido muy especial, sobre todo aquí en la Picornell. Este grupo se merecía un éxito así".

Sobre la polémica última jugada, el internacional ha reconocido que le han dicho que el balón ha entrado pero que contra Italia "me he ido muchas veces de muchos partidos protestando yo y no pasa nada porque esta vez se vayan protestando ellos". Además, ha recordado que "en Londres 2012 con Croacia tuvimos una situación similar con un gol de Iván Pérez y no nos lo dieron".

El partido ha tenido sabor a venganza por la final olímpica de Barcelona 92, en la que la generación de oro del waterpolo español cayó ante Italia en tres prórrogas precisamente en la Picornell. El cancerbero ha afirmado que "tengo grabado el partido de Barcelona 92. En este equipo, ocho de los jugadores que tenemos ni habían nacido".

"Hemos dado un paso adelante no solo con esta victoria, sino con este campeonato. Llevábamos mucho tiempo luchando por esto", ha afirmado el portero, que ha concluido asegurando que "aquí no se celebra nada a lo grande hasta que no se acabe".

