Hay más verdad en el puerto de Algeciras que en la sede del PP

Antes de que acabe el día hay algunas cosas que nos gustaría contarles... contarles, por ejemplo, el aquí mando yo de Pablo Casado... el presidente del PP ha reunido a su junta directiva en Barcelona... su mensaje es doble... en el PP mando yo y en Cataluña, el estado... determinación por dentro, la suficiente como para romper con Soraya Saenz de Santamaría, y contundencia por fuera para este nuevo PP que enarbolará una primera bandera nada nueva... la de la lucha contra el independentismo... va a ser muy interesante esta batalla por la hegemonía discursiva entre el PP y Ciudadanos... Por cierto, en la nueva dirección del PP, menos de un tercio de sus integrantes son mujeres así que el partido popular de casado se parece muy poco a este país... reclamar una mayor representación de la mujer no es una moda, es una forma de intentar acabar con una anomalía histórica... Así que o Casado no ha entendido nada de lo que ha ocurrido este año o simplemente no cree que un PP con más mujeres en su dirección sería mucho más justo con el país que aspira a gobernar.

Querríamos contarles también lo que hoy se ha vivido en Ceuta... uno de los mayores saltos de la valla en la historia de esa ciudad... cientos de migrantes que según la guardia civil han utilizado una mayor virulencia y algunos medios nuevos para repeler la acción de los agentes. Pero también, y alguna explicación tendrá que dar el gobierno, la devolución en caliente de varios de esos inmigrantes que ya habían entrado en territorio español... es una práctica ilegal que el PSOE de Pedro Sanchez se comprometió a erradicar... luego le vamos a preguntar el ministro de interior por lo sucedido... hablaremos de inmigración no sin antes reconocer una omisión... hemos dejado de mirar a nuestro propio sur... nos escandalizó, con motivo, el brote xenófobo de Italia, nos preocupó, con motivo, la suerte de los inmigrantes rescatados y despreciados por el gobierno de Salvini, nos volcamos, con cierta lógica, en la llegada televisada del Aquarius... y dejamos de mirar a nuestro sur al que cada día llegaban y llegan cientos de personas... a veces la realidad entra en conflicto con la versión que damos de ella... hay más verdad estos días en el puerto de Algeciras que en la sede del PP