Olympe de Gouges: En lucha por los derechos de la mujer

Seguramente el nombre de Olympe de Gouges no te suene de nada. Aunque es una figura clave de la Revolución Francesa es muy posible que no apareciera en tus libros de texto.

En 1791 ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, un manifiesto de 17 artículos en el que proclamaba que la mujer “nace libre y permanece igual al hombre en derechos”.

El problema es que un par de años antes en Francia se proclamaba la Declaración de los derechos del hombre. Lejos de ser un sexismo del lenguaje, las mujeres quedaron despojadas de todo derecho como ciudadanas, a pesar de haber luchado igual que ellos en favor de la revolución.

Olympe de Gouges denunció la incoherencia de los franceses. Mucha 'liberté, egalité y fraternité' pero luego no se cortaron para considerar a las mujeres por ley seres inferiores.

Rousseau, de profesión filósofo y misógino, fue uno de los que más firmemente se posicionaron en contra de que las mujeres participaran de la vida pública y política como ciudadanas de pleno derecho.

A De Gouges la casaron contra su voluntad, y cuando su marido murió se quitó el apellido y decidió no contraer matrimonio nunca más ni entrar en un convento. Luchó, además, por derechos femeninos como el divorcio o la abolición de la esclavitud.

No la callaban ni debajo del agua, sus críticas al gobierno de Robespierre la llevaron ante el Tribunal Revolucionario y de ahí a la guillotina el 3 de noviembre de 1973.

Los libros de texto se olvidarán de ella ¡pero nosotras no!