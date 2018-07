Sexo, dinero y cómo sacar partido a la edad

Dinero y felicidad, felicidad y dinero, ¿En qué orden lo ponemos? ¿Es verdad que el dinero da la felicidad? Jesús Matos, psicólogo especialista en gestión de la tristeza y desarrollo de la persona, mantiene que "lo que hace el dinero es tapar los problemas y ayudar a gestionar la tristeza pero en realidad no da más felicidad". Este binomio entre dinero y felicidad resulta más fácil de predecir en los países en vías de desarrollo frente a aquellos que son más ricos.

España se encuentra sobre la línea de tendencia con una renta per cápita en torno a los 26.000 euros anuales y una valoración del nivel de satisfacción de sus ciudadanos de 6,3. Y de la teoría a la práctica: en 2011 la suerte le sonrió a Sodeto, un pueblo de Huesca de unos 250 habitantes. En el sorteo de Navidad de ese año el número 58.268 hizo millonarios a casi todos los vecinos de la localidad: 16 millones de euros llovieron gracias a las participaciones que repartidas por todo el pueblo por la Asociación de Amas de Casa.

Rosa Pons, era la alcaldesa de este afortunado pueblo, y recuerda como le tocó a casi todo el pueblo aunque "no creo que cambiara la vida del pueblo pero si que le dio tranquilidad porque con 5 euros te tocaron 100.000". A quien no le tocó fue a Costis Mitsotaki, un cineasta griego que llegó a Sodeto por amor. Las amas de casa no llegaron a venderle pero no le debió importar porque sigue viviendo en Sodeto.

Y tanto si el dinero da la felicidad como si no lo que está claro es que en el mercado los que mandan son los que tiene "la pasta". Cuando aún nos estábamos acostumbrando a llamar señor a los que pasan la cincuentena, llega una empresa de investigación global y les cuelga la etiqueta de faBs —Fifty and beyond, es decir, de 50 y más allá, y, casualmente, diminutivo de fabulous, fabulosos— y los identifica como el nuevo filón de mercado a atacar.

GETTY

Toni Segarra, es uno de los creadores publicitarios por excelencia y Fabs, no cree que se se vaya a hacer publicidad para gente mayor sino para un público que se cree joven. "La realidad es que ahora la gente que tenemos 50 años no queremos vernos reflejados como cincuentones y por eso no creo que vaya a variar la forma de hacer publicidad".

Y ya que hemos hablado de dinero, ¿por qué no hablamos de sexo en todas las edades? Aunque haya un tabú respecto a este tema la sexualidad se mantiene durante toda la vida. Hablamos con Anna Freixas, psicóloga y autora del libro "Sin reglas" y Anna Sierra, autora del libro “Conversaciones sexuales con mi abuela.