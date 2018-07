Iván Bolado: "El CSKA de Sofía me debe la totalidad del contrato"

Iván Bolado ha estado en los micrófonos de El Larguero explicando los problemas contractuales que ha tenido con el CSKA de Sofía. El ex jugador del Racing o del Cartagena entre otros lleva siete años esperando a que el club búlgaro le pague el dinero que le debe, que viene a ser la totalidad del contrato.

El jugador nos ha contado que firmo con el CSKA de Sofía y que tuvo la mala suerte de lesionarse del ligamento cruzado en su primer encuentro. En ese momento, el club le manda a Turquía para operarse. " La recuperación la hago en Estambul, en la clínica, donde estoy cinco meses. Los dos primeros meses me pagan pero luego me dicen que o perdono el dinero o me dejan tirado ahí", afirma.

"No me pagan ni un céntimo desde que ficho. En ese momento mi mujer estaba conmigo en Turquía embarazada. Cuando vi como estaba la situación le dije que se fuera a España. Nadie del club quiso ponerse en contacto conmigo", ha dicho el internacional absoluto por Guinea Ecuatorial.

Además, el ex del Racing ha asegurado que el club solo pagó "los dos primeros meses de la clínica. Les dije a la clínica que lo negociaran con el club, pero tampoco les cogían el teléfono. Yo no podía pagarles porque no me pagaban".

Se acaba marchando a España

El deportista tuvo suerte de que la directora del hotel fuera catalana, y gracias a su ayuda pudo salir del país y marcharse a España, donde se rompió a los siete meses, lesionándose de nuevo. Precisamente desde Málaga, el futbolista nos ha dicho que el CSKA "me debe la totalidad del contrato".

El jugador afirma estar desesperado por la situación, que le ha arruinado la vida. El hispano-ecuatoguineano dice que el TAS le ha dado la razón pero que la FIFA no quiere saber nada del tema y se sigue desentendiendo siete años después",.

"El Sofia se escudaba en que la nomenclatura del club cambió para no pagarme", añadiendo que "la situación que yo viví en Turquía no se la deseo a nadie. Yo estoy pagando dinero para la defensa, y cuando me dicen que me tienen que pagar me siguen dando largas desde un sitio que tiene que defender a los jugadores como tiene que ser la FIFA".

"No todos somos Messi o Ronaldo para poder permitirnos esas cantidades", añade el jugador, que también nos ha dicho que situación económica actualmente es "muy mala".