Llorente sobre Kane: "Estoy seguro que va a seguir aquí muchos años"

Fernando Llorente ha hablado en exclusiva en una entrevista con Yago de Vega desde Los Ángeles, lugar donde está concentrado con el Tottenham en este inicio de pretemporada.

El delantero español anotó dos goles en su primer partido contra la Roma: "He tenido tiempo para prepararme, estamos trabajando duro y hemos empezado muy bien contra la Roma dando buenas sensaciones. Ojalá sigamos en esa línea".

En las preparaciones de los equipos de cara a la nueva campaña cada vez se ven más partidos entre grandes equipos. Los spurs se medirán el próximo sábado al FC Barcelona.

"Son partidos de mucho nivel contra equipos de máximo nivel, donde la exigencia está siendo muy alta donde quizás no estás en el mejor momento de forma. Siempre motiva jugar contra el Barcelona a pesar de que falte gente, a nosotros también nos faltan muchos que han jugado el Mundial", subrayó el futbolista ante la falta de muchas incorporaciones aún a las plantillas.

El riojano también habló sobre su compañero en el puesto, Harry Kane, y todos los rumores que le sitúan fuera de Londres: "Acaba de renovar y estoy seguro que va a seguir aquí muchos años. Es una maravilla tenerle de compañero. Es un chaval diez, muy buena gente y qué te voy a decir cómo jugador. Disfrutando cada día a su lado".

Sobre su actual entrenador, Mauricio Pochettino, también habló acerca de los rumores que le situaron en el Real Madrid tras la marcha de Zidane: "Yo estaba de vacaciones y me sorprendió. La verdad que no lo veía fuera del Tottenham".

Sobre la temporada del equipo el año pasado, eliminados en octavos de la Liga de Campeones, Llorente confía "en poder hacer las cosas mejor" y en "una gran plantilla con mucha capacidad para llegar lejos. Ojalá podamos conseguir algún título a final de temporada".

El ariete comenzará su segunda temporada en la Premier, una liga que afirma que le "gusta mucho" y espera verse durante muchos años más allí.

Su primer equipo en Inglaterra fue el Swansea, llegó procedente de la Juventus de Turín. Llorente ha hablado sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo por su exequipo y lo califica de "sorprendente".

"Fue sorprendente. No pensaba que se fuera a ir del Madrid. En Turín está todo el mundo loco con él. Ojalá le vaya muy bien en la Juventus, es un club al que quiero mucho", afirmó Llorente desde su hotel de concentración en Los Ángeles. .

El ariete opina que no tendrá ningún problema de adaptación al fútbol italiano: "Se va a adaptar rápido. La Juventus es un club muy familiar. No va a tener ningún problema en adaptarse rápido. El club y los jugadores son magníficos".

La Champions es un claro propósito para el club de Turín, donde esperan de Ronaldo una pieza clave para poder conquistarla.

"Son muchas las finales que han jugado, nueve y han perdido siete. Cada año se superan en fichajes estrellas y haciendo un equipazo. Tienen entre ceja y ceja ganar la Champions y nunca es fácil", destacó el spur sobre su exequipo.

En cuanto a su futuro, Llorente, quien acaba de ser padre por segunda vez, no se ve de momento fuera del fútbol europeo: "No me lo planteo. Luego nunca se sabe, el fútbol puede cambiar de un día para otro. Si me sigo encontrando bien para jugar al fútbol, puede que en un futuro podría llamarme la atención"