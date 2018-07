"No le doy cinco estrellas al Océano Atlántico porque no vi a Bob Esponja"

Xosé Castro sigue sumergiéndose en internet buscando a gente rastrera que opina sobre lo sublime. Hoy nuestro errorista nos trae críticas a lugares, objetos y hábitos veraniegos. Algunas tan absurdas como esta del Océano Atlántico que hace Siltgar W: "Muy bueno, entre mis 10 océanos favoritos. Me lo recomendó María José y no decepciona para nada. Si tuviera costa en Madrid, ya sería lo más. No le doy cinco estrellas porque no vi a Bob Esponja".

También ha encontrado valoraciones de colchonetas de playa o piscina, como esta de la Sandía inflable que formula María: "Fantástico, pero demasiado grande. El primer día, con una racha de viento salió volando hacia el mar y se fue botando. Ahora debe de andar por Ceuta. Le echamos de menos..."

¡Escucha el resto y comprueba que los críticos no se marchan de vacaciones!