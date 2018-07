¿Qué hay detrás de los migrantes que buscan llegar a Europa?

La entrada de ayer de cerca de 600 migrantes indocumentados por la valla fronteriza entre Marruecos y Ceuta se sumaba al total de 25.000 migrantes que han entrado irregularmente desde enero en España. La ruta Marruecos-España se ha convertido en la principal ruta migratoria. Tanto por la valla como cruzando en patera por El Estrecho, desde Tánger. Esta misma mañana han entrado 24 embarcaciones con más de quinientas personas. Pero no son más que números en una realidad con miles de aristas en el conflicto migratorio, que no cesa de crecer.

La corresponsal en Marruecos para la Cadena SER, Sonia Moreno, se ha adentrado en el negocio de las mafias para conocer lo que se vive en esta realidad.

Cada vez más gente que se mueve a Tánger por que han aumentado el número de pateras que llegan a las costas españolas, las fuerzas de seguridad marroquíes están desplazadas a otras zonas del país, como el Rif. Por otro lado los migrantes aseguran que la marina marroquí los está dejando pasar, y esa voz corre como la pólvora. Según testimonios recogidos por Moreno las fuerzas de seguridad estarían también implicadas, porque reciben pagos de los jefes de las mafias.

Para llegar hasta el grupo de gente que mueve el negocio de pasar migrantes en patera hay que adentrarse en los barrios de Mesnada y Boukhalef, en Tánger. Los más poblados de migrantes subsaharianos en Marruecos. Son “la sala de espera”. Allí llegan personas desde diferentes ciudades del país para “atravesar” cuando “ya están listos”, le explica su confidente a Moreno. Ya han pagado o ingresado el dinero en el banco, o tienen el dinero para pagar cuando lleguen a la ciudad. Les proporcionan todo lo que necesitan, una plaza en una casa patera, el transporte hasta los montes cercanos al mar y un guía subsahariano que conoce el terreno para dejarles con la zódiac en el mar.

Suelen ser migrantes que han intentado pasar a España en numerosas ocasiones y que no lo han conseguido. Necesitan dinero y con el tiempo van conociendo Marruecos y el modo de operar para que los compatriotas lleguen a Europa. Se enredan poco a poco, y al final terminar en la cúspide. Como nos ha contado la corresponsal, tras su trabajo de investigación, algunos que empiezan vendiendo hachís para los de jefes, o haciendo de guías, y van subiendo, sobre todo los más espabilados

Además, Amina Bargach, psiquiatra infantil, terapeuta familiar y especialista en migración nos ha apuntado algunos matices fundamentales para comprender la realidad para estas personas, mayoría jovencísimos, casi niños, que deciden arriesgar su vida para buscar un mundo mejor. Nos cuenta que la realidad que viven estos niños es muy traumática. Si deciden abandonar sus familias se arriesgan la vida llegando a Europa y cuando llegan sus sueños se desvanecen en una devolución en caliente que rompe todas sus ilusiones. A la vuelta a sus lugares de origen se sienten perdedores y que no han pidido hacer nada por sus familias y esto les afecta mucho psicológicamente.

Nos explica, además, que muchas de las ideas preconcebidas que tenemos de los migrantes, como que provienen de familias desestructuras, no solo no son verdad, sino que nos llevan a considerarlos como una masa numerosa y hambrienta, no como un ser humano con muchas necesidades, también afectivas y psicológicas. Defiende que la responsabilidad es conjunta, entre Europa y los países de origen y que le entristece que la realidad demuestra que "en el juego mundial nos hemos convertido en una reserva de mano de obra barata".