Cómo usar Internet de forma segura este verano

Estás en una cafetería y te conectas a su red wifi público, o en un bar de la playa te planteas pagar con el teléfono móvil. ¿Son seguras estas vacaciones? Para resolver estas y otras dudas sobre cómo utilizar Internet fuera de casa este verano, en el pasado SER Consumidor entrevistamos a Ana Santos, responsable de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) y del Internet Seguro del Instituto de Ciberseguridad (INCIBE): “El verano no es ni más ni menos inseguro que otros momentos del año. Eso sí, sin bajar la guardia. Quizá en vacaciones hacemos más pagos con la tarjeta o con el móvil y es un momento ideal de tiempo libre para revisar que todo está perfectamente configurado y que es seguro”. La invitada nos habló de distintos temas relacionados con ciberseguridad.

Redes wifi públicas

Ana Santos: “Nosotros siempre desaconsejamos el uso de wifi abierta o de redes wifi públicas para hacer cualquier tipo de pago, transferencia, enviar datos personales o identificarse con usuario y contraseña en cualquier servicio, independientemente de lo auténtico que pueda ser. Hoy en día no es muy necesario hacer este tipo de comunicaciones por las wifis abiertas. Mejor usar el 4G”.

Pago con tarjeta contactless

AS: “El pago contactless integrado en el teléfono móvil es una tecnología bastante segura si la configuramos bien. Hoy en día todos los bancos nos proporcionan una app que llaman wallet (cartera) a través de la cual vemos todas nuestras tarjetas y, si nuestro teléfono tiene integrada la tecnología NFC, que habría que consultar según nuestro modelo de teléfono, pues es bastante seguro hacer pagos con el móvil de la misma manera que lo haríamos con la tarjeta contactless en cualquier comercio. Además, se puede configurar que usemos la huella dactilar como método de mayor seguridad y siempre nos va a pedir el código PIN”.

El móvil para gestiones banacarias

AS: “El móvil nos facilita mucho la gestión de nuestras tarjetas y toda la configuración que tenemos con el banco. Cuando llevas la tarjeta en la cartera, no puedes acceder directamente a través de ella a ver todas las operaciones que has hecho en el momento. Sin embargo, con el móvil, con estos wallet puedes ver todos tus movimientos bancarios realizados, puedes configurar el uso de tus tarjetas en el extranjero, para compras por Internet, para pagos menores de 20 euros, la puedes bloquear en el momento, lo ves todo instantáneamente. Da bastante confianza y seguridad”.

Dudas sobre ciberseguridad

AS: “Podemos llamar a nuestros bancos para que nos expliquen cómo funcionan estas wallets o apps tarjetas virtuales y que nos digan todas las medidas de seguridad que se pueden utilizar. Y en la web de la OSI tenemos un montón de artículos relacionados con todo esto que se puede consultar”.

La búsqueda inversa por imagen

AS: “En lugar de buscar en Internet algo por una cadena de texto, podemos buscar a través de una imagen. Por ejemplo, esto puede ser muy útil ahora en verano para confirmar si las fotos de una supuesta casa de verano que vamos a alquilar o un apartamento realmente son de ese apartamento o si pueden estar asociadas a miles de apartamentos por todo el mundo, algo que ya nos puede hacer ver que se trata de un fraude”.