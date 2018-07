La moda sale del armario

La moda no le resulta indiferente a nadie. Ir a la moda no sólo es vestirse con las últimas tendencias, sino que también es beber un cóctel en el último garito que ha abierto en el centro de la ciudad o ver alguna nueva serie de Netflix de la que te has enterado por el boca a boca. Todos, por muy hípsters que seamos, vamos “a la moda” en alguna de nuestras facetas. Ser alternativo 24 horas resulta casi imposible en un mundo lleno de estímulos.

La moda, que a priori puede parecer un concepto frío y distante, transmite, sin embargo, mucha cercanía. A través de ella conocemos mejor el pasado y el presente ya que podemos extraer diferentes lecturas en el campo de la sociología, la historia o la cultura, que nos sirven para entender un época. Sin embargo, más allá de las interpretaciones que podamos obtener de las vestimentas ¿es realmente la moda por sí sola un arte o simplemente forma parte de la cultura en un marco más amplio?

En los museos la moda siempre ha sido un controvertido objeto de debate porque resulta complejo determinar qué es arte y qué no. Sin embargo, a nadie le resulta sorprendente en la actualidad ver una exposición de Balenciaga, Versace o Coco Chanel. Tanto es así que por ejemplo, la exposición de Armani que se realizó en el Museo Guggenheim en el año 2001 fue una de las más exitosas de esa institución o más recientemente, el Metropolitan de Nueva York organizó una exposición cuyo fin era rendir homenaje a título póstumo al diseñador británico Alexander McQueen, que desbordó cualquier expectativa al alcanzar la cifra récord de 661.509 visitantes y convertirse en la octava exposición más vista de la historia del museo.

Parece evidente que las sinergias entre los museos y la moda se ha intensificado en las últimas décadas y por ello es cada vez más frecuente la organización de actividades exclusivas sobre moda.

Una crítica habitual a los diseñadores y modistas son sus pretensiones y delirios de grandeza que parecen tener al reivindicar la condición de artistas para su gremio y al poner en grito en cielo por diferenciarse y marcar territorio dentro del mundo de la cultura.

Manu Berástegui se ha acercado al Museo del Traje para intercambiar impresiones al respecto con Juan Gutiérrez, responsable de la colección de moda contemporánea. En el estudio asta el estudio se ha acercado Lorenzo Caprile, quien ha defendido en más de una ocasión que la moda no debe ser considerada como un arte bajo ningún concepto.

¿Es el “octavo arte” es realmente arte?