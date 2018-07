Ando haciéndome pajas provocadas por las lecturas que devoro. En verano me permito el lujo de no leer por obligación; solo por devoción. El hueco del tiempo horadó con una historia de amor enfermizo, escondido detrás de la tensión sexual peor resuelta de cuantas he leído. Deslizo mis ojos por las líneas escritas porJeannete Winterson, recordando quién fue el que quiso incluirla en mis lecturas de cabecera, sin imaginar que terminaría imaginándomelo a él, bebiendo entre mis piernas. Tengo que confesar y confieso que me encanta masturbarme con mis lecturas. Títulos que elijo y que eligen para mí. Dejándome llevar por las frases que desangran una relación, excitándome con la absurda osadía de los protagonistas de una buena novela.

De ahí he saltado a La Uruguaya. De un tal Pedro Mairal, al que no tengo el gusto, pero sí el placer, de habérmelo encontrado en mi cama, describiéndome mi vida a través de su quemazón. Llego a una descripción de las suyas y me distingo con los dedos rebuscándome en mis propios huecos, humedeciéndome las yemas, mojaduras de lenguas que se imaginan. No recuerdo ni un solo verano en el que no haya encontrado un hueco a los libros de mis calenturas. Los títulos regalados por mis amantes, las historias que los trajeron de sopetón a que volvieran a desnudarme. La tortura que inculcaron aquellos ex que no quisieron jamás dejarme y lo expresaron con un título. Excitaciones que prolongaron las ganas que tuve siempre de mezclarme un poco más. No necesito siquiera que la autora de unos versos se desnude en sus estrofas para recrearla junto a mí en mi cama. Me bastará con que me enamore, soportaré que solo me ate a través de sus rimas que yo querré que me sean susurradas.

Libros de mis calenturas, cuánto os quiero yo, tómenme entre sus páginas, léanme con fruición.

Feliz y muy literario verano... ¡Cuajado de perversiones!