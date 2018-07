Yago de Vega: de momento este tema está muerto

Este sábado, Antón Meana informó en El Larguero de que Keylor Navas insiste desde Costa Rica que ha hablado con Lopetegui, que está muy tranquilo y muy feliz en el Real Madrid. El portero de Julen Lopetegui es Keylor Navas y no tiene miedo a una llegada de Courtois o de otro guardameta.

Por otro lado, tal y como ha ido informando la Cadena SER en las últimas semanas, el Real Madrid sigue a la espera de que el Chelsea se haga con un portero para sustituir a Courtois y así cerrar el fichaje del belga.

Pero mientras tanto, la situación se mantiene como está, tal y como afirmó Yago de Vega en el programa. "Evidentemente hasta que no se cierre la incorporación de un portero, el tema Keylor está muerto. Si no viene una competencia y algo que pueda hacer que el de Costa Rica pueda salir, de momento no hay tema".