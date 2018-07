Markínez: "Geraint Thomas tiene capacidad para ganar más Tour de Francia"

Un año más el Tour de Francia se ha encargado de animar el mes de julio durante tres semanas. 21 etapas en las que Geraint Thomas ha demostrado ser el mejor. Para analizar todo lo sucedido, estuvieron en El Larguero los enviados especiales de la Cadena SER Iñigo Markínez, Roberto Torres y Borja Cuadrado.

"Froome no es que haya claudicado, es que se ha dado cuenta que en la montaña no iba tan bien como otros años. Quizás se haya equivocado yendo al Giro, porque a día de hoy no se puede ganar el Tour yendo al Giro", comentó Roberto Torres respecto a si el británico había bajado su nivel este año.

Por su parte, Iñigo Markínez dejó claro que Geraint Thomas, si deja el Sky, podrá competir durante más años en Francia. "Yo creo que tiene capacidad para ganar más Tour de Francia. Corriendo con Froome va a ser difícil que gane más rondas francesas, pero si se cambia de equipo puede seguir ganando".

Roberto Torres, en cambio, piensa que un Froome que se dedique a preparar el Tour de verdad será muy difícil de batir. "Tiene opciones pero yo creo que con un Froome al 100% lo tiene muy complicado".

Además, los tres opinaron y eligieron a los ciclistas que según ellos han sido la revelación del Tour, la decepción del Tour y el momento que más les ha gustado de toda la ronda francesa.