María Llompart: "He marcado y ha sido increíble, estaba soñando"

España se ha proclamado campeona de Europa tras un gol de falta de María Llompart a Alemania (1-0), la futbolista se ha mostrado eufórica y muy orgullosa de su equipo: "he marcado y me he puesto a llorar, era increíble, estaba soñando".

María ha pasado de tener pocos minutos a ser fija en la selección. "Todo esfuerzo tiene su recompensa, estamos muy preparadas tácticamente y el balón tenía que entrar si o si con todas las oportunidades que hemos generado", ha asegurado Llompart.

El seleccionador comenta que el mérito de estas jugadoras es increíble, han estado en cinco finales las últimas cinco temporadas. "La final la juegas con Alemania que ellas tienen un millón de licencias en femenino, muchísimo menos que nosotros y van y ganan. Hemos sido mejores y ha sido un partido justo", ha asegurado Jorge Vidal.

